Республиканский штаб сообщил, что на 29 ноября в Кыргызстане скончались два пациента с коронавирусом.

По данным минздрава, всего за время пандемии в стране скончались 2 743 пациента с ранее выявленным COVID-19.

Также за сутки зарегистрировали 37 новых случаев заражения коронавирусом:

Бишкек — 19;

Чуйская область — 2;

Таласская область — 1;

Иссык-Кульская область — 6;

Джалал-Абадская область — 3;

Баткенская область — 8.

Всего за все время пандемии в стране зарегистрировали 183 285 случаев заражения коронавирусом.

С выздоровлением из больниц и стационаров за сутки выписали 64 пациента. По всей стране за все время с выздоровлением выписали 178 112 пациента, переболевших коронавирусом.