Республиканский штаб сообщил, что на 29 ноября в Кыргызстане скончались два пациента с коронавирусом.

По данным минздрава, всего за время пандемии в стране скончались 2 743 пациента с ранее выявленным COVID-19.

Также за сутки зарегистрировали 37 новых случаев заражения коронавирусом:

  • Бишкек — 19;
  • Чуйская область — 2;
  • Таласская область — 1;
  • Иссык-Кульская область — 6;
  • Джалал-Абадская область — 3;
  • Баткенская область — 8.

Всего за все время пандемии в стране зарегистрировали 183 285 случаев заражения коронавирусом.

С выздоровлением из больниц и стационаров за сутки выписали 64 пациента. По всей стране за все время с выздоровлением выписали 178 112 пациента, переболевших коронавирусом.

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