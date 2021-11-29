Республиканский штаб сообщил, что на 29 ноября в Кыргызстане скончались два пациента с коронавирусом.
По данным минздрава, всего за время пандемии в стране скончались 2 743 пациента с ранее выявленным COVID-19.
Также за сутки зарегистрировали 37 новых случаев заражения коронавирусом:
- Бишкек — 19;
- Чуйская область — 2;
- Таласская область — 1;
- Иссык-Кульская область — 6;
- Джалал-Абадская область — 3;
- Баткенская область — 8.
Всего за все время пандемии в стране зарегистрировали 183 285 случаев заражения коронавирусом.
С выздоровлением из больниц и стационаров за сутки выписали 64 пациента. По всей стране за все время с выздоровлением выписали 178 112 пациента, переболевших коронавирусом.