Член партии «Ата Мекен» и журналист-расследователь Али Токтакунов на митинге у здания ЦИК 29 ноября заявил, что власть страны «просто рисует цифры» по итогам выборов в парламент.

Член партии «Ата Мекен» и журналист-расследователь Али Токтакунов. Скриншот видео «Азаттык»

«Во время агитации мы работали с избирателями. Лично ко мне обратились 20 тысяч человек по WhatsApp. Половина отправили, что они голосовали за меня, я им верю. ЦИК и власть нарисовали там около 2 700 голосов, к утру это уменьшается до 2 600 голосов. Я об этом опубликовал видео, власть просто рисует цифры — это обман», — заявил Токтакунов.

По его слома, президент Садыр Жапаров ранее сказал, что нужно посмотреть итоги ручного подсчета. Однако Токтакунов считает, что «но за ночь могли и эти [результаты] сфальсифицировать».

«Потому что за ночь выгнали наблюдателей. Протоколы до сих не получены, хотя они должны были давать результаты», — сказал он.

Повторные выборы в Жогорку Кенеш

Повторные выборы депутатов Жогорку Кенеша были назначены на 28 ноября 2021 года. Новый созыв парламента будет состоять из 90 депутатов. Депутаты будут избираться сроком на пять лет.

Парламентские выборы проходили по смешанной избирательной системе. 54 депутата избираются по спискам партий, а 36 нардепов избираются как выдвиженцы от одномандатных избирательных округов. В них участвовала 21 партия, и почти 300 кандидатов по округам.

Явка на выборах едва перевалила за 30%, а наблюдатели от «Клоопа» к 22:00 зафиксировали на участках по всей стране 436 нарушений. Почти половина из них — нарушение тайны голосования, еще четверть — сбои в работе АСУ. По всей стране зафиксировано 33 случая незаконной агитации и, возможно, подкупа избирателей.

Во время публикации результатов голосования с автоматических урн (АСУ) на сайте ЦИК произошёл сбой и там появились некорректные цифры. После публикации первых данных общая сумма процентов, набранных партиями, достигала более 150%, а партий-победителей — более 130%. ЦИК на некоторое время удалила данные и опубликовала новые, но и те не сходятся.

Сбой в системе ЦИК заставил несколько партий усомниться в предварительных итогах выборов парламент. К полуночи 29 ноября шесть партий заявили о том, что они не согласны с опубликованными предварительными итогами голосования АСУ и требуют ручного пересчёта голосов. По их словам, у них пропали голоса. К утру пять партий потребовали перевыборов и отставки кабмина.

По закону, окончательные результаты выборов подводятся именно по ручному подсчету голосов, который еще не завершился.