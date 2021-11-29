Лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров считает, что люди показали свое безразличие и проигнорировали выборы. Поэтому вперед вышли партии «без роду, без племени».

«Не перестаю удивляться тому, что партии, не проводившие агитацию, появившиеся буквально вчера, партии без роду, без племени вышли вперед партии “Бутун Кыргызстан”. Если спросить в некоторых местах, избиратели не знают ни лидера партии, ни их программу, ни кандидатов. Кто будет голосовать за партию, которую не знает?» — сказал Мадумаров.

Также он считает, что могли иметь место фальсификации.

«На момент подведения предварительных итогов голосования сообщили, что по всей стране в выборах приняли участие 1 млн 200 тысяч человек. Если 4 партии заберут 1 млн голосов, как будут делить 200 тысяч голосов остальные 3 партии? Сейчас сядут и будут “химичить”», — сказал он.

По словам Мадумарова, в этот раз политическая борьба разгорелась между президентом Садыром Жапаровым, главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым и партией «Бутун Кыргызстан».

«Чтобы была реальная конкуренция, борьба должна идти между всеми партиями», — объяснил Мадумаров.

28 ноября в Кыргызстане прошли парламентские выборы. По предварительным данным, в Жогорку Кенеш прошли партии «Ата-Журт Кыргызстан», «Ишеним», «Ынтымак», «Альянс», «Бутун Кыргызстан» и «Ыйман Нуру».

За «Бутун Кыргызстан» проголосовало 79 402 избирателя — это составляет 6,5% от общего количества избирателей. Во время публикации результатов, сразу после закрытия участков, на сайте появились данные более 80% автоматических урн, а затем в системе произошел сбой.

В результате все цифры изменились, в том числе и у партии «Бутун Кыргызстан» — ее представители считают, что исчезли более сорока тысяч голосов.