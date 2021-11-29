Пресс-служба Госкомитета национальной безопасности 29 ноября сообщила, что спецслужбы начали расследование по факту коррупции в «Айыл Банке», принадлежащем государству.

Расследование началось по поручению президента Садыра Жапарова, который на Совете безопасности 26 ноября заявил, что 97% льготных кредитов для фермеров выдавали депутатам и министрам.

Тогда он поручил главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву разобраться и найти виновных.

После проверки, ГКНБ выявил в банке факты нецелевого выделения крупных кредитов отдельным компаниям под залог имущества. При этом само имущество было неликвидным — то есть, его нельзя было продать.

«Кредиты имеют большие задолженности по выплатам перед банком, а самое главное были предназначены для социально уязвимых слоев населения, а также для развития сельского хозяйства и животноводства», — отметили в ГКНБ.

По выявленным фактам спецслужбы начали досудебное производство по статье «Коррупция». По результатам расследования ГКНБ даст оценку действиям руководства «Айыл Банка».