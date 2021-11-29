Президент Садыр Жапаров на своей странице в фейсбуке объяснил, почему на прошедших парламентских выборов проголосовал за Равшана Джеенбекова, который находится под стражей. Политик выдвигался кандидатом-одномандатником по Ленинскому избирательному округу Бишкека.

По словам Жапарова, некоторые из его «друзей» обижаются на то, что он проголосовал за Джеенбекова. Но сам президент говорит о том, что думал, если Джеенбеков выйграет в своём округе, то его выпустят на свободу.

«Заключенные несчастны, виноваты они или нет. Мне жаль их. Кроме того, Равшан Джеенбеков сидит в тюрьме, как и я в 2017 году. Я также подавал заявку на участие в президентских выборах 2017 года. Но Атамбаев не позволил мне баллотироваться на тех выборах. Равшан же участвует [в этих парламентских выборах]. У меня возникла мысль, что если он выиграет на выборах, то его выпустят на свободу. Другого секрета нет. Бог все видит. Не надо политизировать. Я был бы бдительнее, если бы знал, что мой бюллетень сфотографируют журналисты», — написал он.

Садыр Жапаров голосует на избирательном участке. Фото: Официальные страница в Фейсбуке президента

Жапаров отметил, что суд решит виновен Джеенбеков или нет и подчеркнул, что «никто из нас не имеет права вмешиваться в их дела».

«Отныне система и законы должны работать четко. Кыргызстанцам нужно привыкнуть к этому», — заявил президент.

Кандидат в СИЗО

Равшан Джеенбеков — экс-депутат парламента. Во время президентства Алмазбека Атамбаева он был в оппозиции. Но когда бывший президент оказался в опале — поддержал его. Он прибыл поддержать Атамбаева во время штурма его резиденции в Кой-Таше, за что впоследствии оказался под арестом. Сейчас он является фигурантом дела о кой-ташских событиях.

Равшан Джеенбеков.

Его задержали в конце 2019 года. Но во время беспорядков в октябре 2020-го его, как и многих других политиков, находившихся в заключении, выпустили на свободу митингующие. После этого суд отпустил его под домашний арест.

В августе Джеенбекова задержали за нарушение правил домашнего ареста по делу о захвате резиденции Атамбаева. Первомайский райсуд Бишкека 5 августа водворил Джеенбекова в СИЗО-1. Сам политик не раз называл все обвинения в свой адрес политическим преследованием.

Находясь в СИЗО политик решил выдвигаться в депутаты. Однако, права подать документы в ЦИК и баллотироваться в депутаты по одномандатному округу он добился через суд. 12 октября его под конвоем привезли в Центризбирком. Позже ЦИК зарегистрировала его в качестве кандидата-одномандатника, но суд отказался изменить ему меру пресечения в связи с участием в выборах и оставил его под стражей.

Адвокаты Джеенбекова не раз заявляли о нарушении прав их подзащитного. Например, они говорили, что ему не создают равные с другими кандидатами условия — встречаться с избирателями и участвовать в дебатах.

Сторонники Джеенбекова даже выходили на митинги и требовали отставки главы ЦИК Нуржан Шайлдабековой. В Центризбиркоме же говорили, что не могут указывать суду, как поступить с Равшаном Джеенбековым, так как он получил свой статус подследственного до объявления даты голосования.

Предварительные итоги выборов

Согласно предварительным итогам ЦИКа, после обработки данных с более 97% АСУ кандидат Равшан Джеенбеков набрал более 10% голосов. Лидирует же по Ленинскому избирательному округу Бишкека экс-спикер БГК Жаныбек Абирова с более 30% голосов.

По предварительным итогам ЦИКа, в парламент проходят партии: «Ата-Журт Кыргызстан», «Ишеним», «Ынтымак», «Альянс», «Бутун Кыргызстан» и «Ыйман Нуру».

По закону, окончательные результаты выборов подводятся именно по ручному подсчету голосов, который еще не завершился.