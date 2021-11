Президент Садыр Жапаров на своей странице в фейсбуке объяснил, почему на прошедших парламентских выборов проголосовал за Равшана Джеенбекова, который находится под стражей. Политик выдвигался кандидатом-одномандатником по Ленинскому избирательному округу Бишкека. По словам Жапарова, некоторые из его «друзей» обижаются на то, что он проголосовал за Джеенбекова. Но сам президент говорит о том, что думал, если Джеенбеков выйграет в своём округе, то его выпустят на свободу. «Заключенные несчастны, виноваты они или нет. Мне жаль их. Кроме того, Равшан Джеенбеков сидит в тюрьме, как и я в 2017 году. Я также подавал заявку на участие в президентских выборах 2017 года. Но Атамбаев не позволил мне баллотироваться на тех выборах. Равшан же участвует [в этих парламентских выборах]. У меня возникла мысль, что если он выиграет на выборах, то его выпустят на свободу. Другого секрета нет. Бог все видит. Не надо политизировать. Я был бы бдительнее, если бы знал, что мой бюллетень сфотографируют журналисты», — написал он. Садыр Жапаров голосует на избирательном участке. Фото: Официальные страница в Фейсбуке президента Жапаров отметил, что суд решит виновен Джеенбеков или нет и подчеркнул, что «никто из нас не имеет права вмешиваться в их дела». «Отныне система и законы должны работать четко. Кыргызстанцам нужно привыкнуть к этому», — заявил президент. Кандидат в СИЗО Равшан Джеенбеков — экс-депутат парламента. Во время президентства Алмазбека Атамбаева он был в оппозиции. Но когда бывший президент оказался в опале — поддержал его. Он прибыл поддержать Атамбаева во время штурма его резиденции в Кой-Таше, за что впоследствии оказался под арестом. Сейчас он является фигурантом дела о кой-ташских событиях. Равшан Джеенбеков. Его задержали в конце 2019 года. Но во время беспорядков в октябре 2020-го его, как и многих других политиков, находившихся в заключении, выпустили на свободу митингующие. После этого суд отпустил его под домашний арест. В августе Джеенбекова задержали за нарушение правил домашнего ареста по делу о захвате резиденции Атамбаева. Первомайский райсуд Бишкека 5 августа водворил Джеенбекова в СИЗО-1. Сам политик не раз называл все обвинения в свой адрес политическим преследованием. Находясь в СИЗО политик решил выдвигаться в депутаты. Однако, права подать документы в ЦИК и баллотироваться в депутаты по одномандатному округу он добился через суд. 12 октября его под конвоем привезли в Центризбирком. Позже ЦИК зарегистрировала его в качестве кандидата-одномандатника, но суд отказался изменить ему меру пресечения в связи с участием в выборах и оставил его под стражей. Адвокаты Джеенбекова не раз заявляли о нарушении прав их подзащитного. Например, они говорили, что ему не создают равные с другими кандидатами условия — встречаться с избирателями и участвовать в дебатах. Сторонники Джеенбекова даже выходили на митинги и требовали отставки главы ЦИК Нуржан Шайлдабековой. В Центризбиркоме же говорили, что не могут указывать суду, как поступить с Равшаном Джеенбековым, так как он получил свой статус подследственного до объявления даты голосования. Предварительные итоги выборов Согласно предварительным итогам ЦИКа, после обработки данных с более 97% АСУ кандидат Равшан Джеенбеков набрал более 10% голосов. Лидирует же по Ленинскому избирательному округу Бишкека экс-спикер БГК Жаныбек Абирова с более 30% голосов. По предварительным итогам ЦИКа, в парламент проходят партии: «Ата-Журт Кыргызстан», «Ишеним», «Ынтымак», «Альянс», «Бутун Кыргызстан» и «Ыйман Нуру». По закону, окончательные результаты выборов подводятся именно по ручному подсчету голосов, который еще не завершился.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!