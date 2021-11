Исчезнувший лидер партии «Ордо» Мирбек Мияров вернулся домой. Он пропал в день выборов 28 ноября в Бишкеке. По словам члена политсовета «Ордо» Мирлана Мамытова, Мияров вышел на связь и объяснил, где был почти двое суток. «Оказалось, наш лидер уехал в горы. А там у него батарея села на телефоне и машина сломалась. Супруга знала о его местонахождении, поэтому не заявляла в милицию», — рассказал он в интервью ИА 24.kg. О пропаже Мирбека Миярова заговорили 29 ноября. Тогда один из родственников политика предположил, что его могли задержать сотрудники ГКНБ. Однако в ГКНБ журналисту «Клоопа» опровергли эту информацию, заявив, что спецслужбы не задерживали политика. Утром 30 ноября в УВД Ленинского района сообщили, что милиция занимается поисками Миярова. При этом в УВД добавили, что супруга политика обратилась в милицию и попросила прекратить поиски её мужа.

