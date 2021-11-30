Директора Наццентра кардиологии и терапии Акпая Сарыбаева 29 ноября сняли с занимаемой должности. Об этом 30 ноября сообщили в пресс-службе минздрава.

Акпай Сарыбаев. Фото: AKIpress

По их данным, исполнять обязанности директора Наццентра пока будет завотделением ургентной кардиологии и реанимации Медет Бейшенкулов. Его уже представил коллективу глава минздрава Алымкадыр Бейшеналиев.

Проверка Наццентра

Ранее в Наццентре кардиологии и терапии минздрав провёл аудиторскую проверку, которая выявила ряд нарушений. В частности, выяснилось, что больница на безвозмездной основе получила от посольства Индии $2,8 миллионов и использовала их минуя систему казначейства, что привело к нарушению Бюджетного кодекса.

Кроме того, по итогам проверки стало известно, что все товары Наццентр приобретал без проведения тендеров.

После этого глава минздрава внес в кабмин представление на увольнение директора больницы Акпая Сарыбаева.

Однако в самом Наццентре не согласились с итогами проверки и опровергли все нарушения. А сам Сарыбаев заявил, что главе Минздрава потребовалось его место.

«Цель министра — это я. На должности директора я всего два года, но в центре работаю с 1985-го», — сказал он.