Завотделом образования, науки, культуры, спорта и молодежи администрации президента Галина Байтерек лично пришла и оплатила штрафы за нарушения правил дорожного движения. Машина Галины Байтерек. Об этом сообщила пресс-служба управления Патрульной службы милиции Бишкека. На сайте Carcheck теперь отмечено, что на BMW X6 чиновницы не зафиксирован ни один штраф. Сайт Carcheck. Ранее журналисты YouTube-канала Temirov LIVE опубликовали видео, где рассказали, что Галина Байтерек владеет автомобилем BMW X6 и не платит штрафы за нарушения ПДД с прошлого года. Всего у нее было шесть штрафов на сумму 8 тысяч сомов. Кто такая Байтерек? Галина Байтерек работала ведущей программ на государственном телеканале ОТРК. Она также выдвигала свою кандидатуру на пост руководителя ОТРК. В конце октября 2020 года Байтерек назначили на должность пресс-секретаря и.о. президента Садыра Жапарова. Когда он стал избранным президентом после досрочных президентских выборов, Байтерек осталась на должности, и проработала там до мая 2021 года. После этого ее назначили заведующей отделом образования, науки, культуры, спорта и молодежи администрации президента. На этой должности произошел скандал с её участием. Байтерек полетела в Токио на олимпиаду вместе с кыргызскими спортсменами, но личный тренер борчих Мээрим Жуманазаровой и Айпери Медет кызы Дуйшон Жуманазаров не попал на Олимпийские игры. Это вызвало недовольство у многих пользователей сети. Позже она объяснила, что, по правилам Олимпиады, вместо чиновников нельзя отправлять тренеров, так как существуют отдельная спортивная и административная квоты. Читать еще: «Сократили квоты». Галина Байтерек объяснила, почему личный тренер Жуманазаровой не попал на Олимпийские игры

