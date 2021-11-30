В Кыргызстане прошли выборы в парламент — с его итогами спорят из-за сбоя сайта ЦИК и некорректных данных, а также ждут информации по ручному подсчету голосов.

Тем не менее, по предварительным данным, в парламент проходят шесть партий и более 30 одномандатников. Рассказываем, кто они.

Больше всего мест в парламенте пока получает партия «Ата-Журт Кыргызстан». От нее в седьмой созыв попадают такие депутаты, как:

Бакыт Торобаев, 48 лет, был лидером партии «Онугуу-Прогресс». Бакыт Торобаев участвовал в президентских выборах 2017 года, но снял свою кандидатуру в поддержку Омурбека Бабанова. Торобаев был депутатом парламента на протяжении трех предыдущих созывов. Он впервые попал в парламент в 2007 году в рядах партии «Ак-Жол», которая создавалась свергнутым президентом Курманбеком Бакиевым. В 2010 году он представлял в парламенте партию «Республика», а в 2015 году прошел в Жогорку Кенеш под флагом «Онугуу – Прогресса».

Фархат Исмаилов, 38 лет, был замдиректора управделами парламента. Известен как бизнесмен. А еще он брат Нурбека Исмаилова, ошского чиновника-бойца, который нападал ранее на журналистов. Исмаилов — глава ООО «Алай Инвест» и охранного агентства «Ай-Балта». Нурбек Исмаилов баллотировался от этой же партии, но в Ошский горкенеш, а потом от мандата отказался и вернулся на директорскую должность в «Ош Тазалык».

Таалайбек Сарыбашов, 50 лет, экс-мэр Оша. В августе этого года его назначили и.о. мэра города Бишкек, но через десять дней после этого он подал в отставку. Свое решение он объяснил тем, что собирается участвовать в выборах в Жогорку Кенеш. Он отметил, что такое решение принял, посоветовавшись с президентом Садыром Жапаровым.

Айбек Маткеримов, 41 год, официально лидер партии, бывший мекенчиловец. В 2016 году Айбек Маткеримов был депутатом местного кенеша села Барпы от партии «Ата Журт», которой тогда руководили Ташиев и нынешний президент Садыр Жапаров.

Женишбек Токтарбаев, 53 года, он четыре года был депутатом Джалал-Абадского горкенеша. Известен, как сторонник Камчыбека Ташиева. В 2013 году участвовал вместе с Шаирбеком Ташиевым в акции протеста, где требовал освобождения Камчыбека Ташиева, Садыра Жапарова и Таланта Мамытова. После этого Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении Медера Усенова, Жениша Токторбаева, Шайырбека Ташиева и Абсаттара Сыргабаева по статьям «Массовые беспорядки» и «Хулиганство». А в декабре 2013 года Джалал-Абадский областной суд признал Усенова, Токторбаева и Ташиева виновными в организации массовых беспорядков и в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя и приговорил их к трем годам условно. Отменили судебное решение только летом этого года.

Жылдыз Садырбаева, 51 год, глава «Фармамира». Эта компания одна из лидеров по количеству аптек.

Равшан Сабиров, 51 год, был советником президента и вице-премьер-министром. В прошлом году он баллотировался от партии «Мекенчил». Сабиров в 2011-2012 годы он занимал должность министра соцразвития. Но в 2012 году был задержан по подозрению в коррупции при выдаче разрешений на международное усыновление. Его приговорили к пяти годам лишения свободы и амнистировали через год.

Эльдар Сулайманов, 36 лет, совсем недавно стал депутатом горкенеша Оша от этой же партии, но, видимо, перешел в «большую политику». Известен, как глава «Кыргыз-Чех суу компаниясы».

Алишер Козуев, 37 лет, основатель компании «Россия нефть». Пытался пройти в парламент в прошлом году вместе с «Мекеним Кыргызстан». «Россия нефть» занимается поставками горюче-смазочных материалов (ГСМ) в несколько предприятий при мэрии города Оша. Был бизнес-партнером Уулкан Тургуновой, супруги признавшегося в коррупции Райымбека Матраимова, экс-зампреда таможни.

Жаныбек Кыдыкбаев, 36 лет, глава фонда «Айылым-Маман», в мае этого года его назначили директором иссык-кульского пансионата «Витязь».

Мейкинбек Абдалиев, 45 лет, был депутатом шестого созыва от «Онугуу-Прогресс». По данным минюста, Абдалиев руководит с 2010 года общественным объединением «Ноокен биримдиги», которое занимается благотворительностью. Учредитель «Гарант авто», глава «Все такси», и «Он Груз». На него зарегистрированы и «Все грузы СНГ». В начале октября депутат Мейкин Абдалиев успел дважды похвалить коррупционера Райымбека Матраимова за его профессиональную работу в Таможенной службе. Он использовал аргумент о том, что Матраимов выстроил большую сеть грузоперевозок и это позволяло предпринимателям конкурировать с Казахстаном. Абдалиев считает, что весь бизнес в итоге ушел в Казахстан, потому что были разрушены схемы Матраимова.

Жамиля Исаева, 44 года, еще недавно была замдиром Центра судебного производства.

Надира Нарматова, 63 года, была депутаткой пятого созыва парламента. Глава благотворительного фонда «Мээримбек». В 2015 году была в составе партии «Бутун Кыргызстан — Эмгек». Предлагала Садыру Жапарову учредить мораторий на мирные марши и митинги до окончания парламентских выборов. Утверждала, что на мирные марши против изменения Конституции выходили только студенты, нацменьшинства и НПО. Утверждала, что издание «Азаттык» «готово продать родину и не сделает ничего хорошего для кыргызов».

Камила Талиева, 53 года, была вице-премьер-министром по социальным вопросам, а в 2014 году возглавила Министерство культуры. Была депутаткой от «Ар Намыса» в пятом созыве.

Гулшаркан Култаева, 49 лет, в прошлом году пыталась пройти в парламент с «Мекеним Кыргызстан». Была депутаткой горкенеша Оша. За ней числился ряд разных компаний, но больниство были уже закрыты. Она учредительница «СП Искена-КГ», которая занимается производством стройматериалов и директриса туркомпании «МЭГУ».

Чуть меньше чем у «Ата Журт Кыргызстан» мест в парламенте у «Ишеним» — 12. Кто они? Медер Алиев, 35 лет, юрист, входивший в Конституционное совещание. То самое, что пыталось редактировать проект новой Конституции и в котором было много соратников президента. В 2012 году написал колонку в поддержку парламентской системы правления «Парламентская система не есть партийное диктаторство». Когда-то числился в составе партии «Демократ». Еще о нем известно, что он член совета директоров в Госипотечной компании и был директором агентства города Бишкек.

Эмиль Джусупов, 30 лет, упоминается как глава «Эмаком Холдинг». До «Эмакома» он работал с «Дастан Курулуш». Обе компании связаны со строительством. А «Эмаком Холдинг» еще и часто упоминается в СМИ. Например, в 2020 году был скандал из-за того, что «Эмаком» строил в Оше высотку с видом на Сулайман Тоо. В 2018 году на компанию из-за этого строительства даже возбуждали дело. Здание строили без разрешительных документов и закрывали вид на священную гору.

Жылдыз Таалайбек кызы, 31 год, председательница благотворительного фонда имени Таалая Курткаева.

Суйунбек Омурзаков, 53 года, он начал службу в сфере правоохраны еще в конце восьмидесятых. Поднимался по карьерной лестнице и оставил службу в должности замминистра внутренних дел. Службу оставил из-за участия в выборах.

Нурбек Сыдыгалиев, 48 лет, в 2015-2016 годах работал замглавы МЧС. Пост вице-спикера Жогорку Кенеш занял только в январе этого года. В парламент Сыдыгалиев пришёл вместо Алмамбета Шыкмаматова, который тогда сдал депутатский мандат и вышел из «Ата Мекена». Сыдыгалиев также числится общественным деятелем и академиком. Кроме этого, он был в составе скандального Конституционного совещания.

Марат Мураталиев, 54 года, был полпредом в Таласской области. Был президентом фередации бокса в том же регионе. В 2015 году был с партией «Бутун Кыргызстан — Эмгек».

Бахридин Шабазов, 37 лет, бывший соучредитель строительной компании «Элит Хаус». Директор гостиницы «Премьер отель».

Улугбек Ормонов, 57 лет, уже был депутатом. При Курманбеке Бакиеве он был лидером провластной партии «Ак-Жол». А при Алмазбеке Атамбаеве попал в парламент с партией «Бир Бол». Депутатствовать начал в 2005 году — 16 лет назад. До этого занимал разные должности в заводе «Дастан».

Руслан Жакышев, 47 лет, партий тоже сменил немало. Еще этой весной он был с партией «Эмгек». А в 2017 году попал в горкенеш Бишкека в составе «Республика Ата-Журт». Дослужился до зампреда БГК.

Миргуль Темирбаева, 42 года, директриса «Сырма Текстиль-Бишкек».







Айсара Абдибаева, 56 лет, известна, как экономист, работала в разных банках. Директриса сельхозкомпании «Аксы Азыктары».

Чолпон Султанбекова, 52 года, в политику пришла после смерти мужа. Ее супруг Баяман Эркинбаев, который трижды избирался депутатом, был убит в 38 лет в 2005 году. Вне политики он был известен как борец и владелец рынка «Кара Суу». После его смерти Чолпон Султанбекова баллотировалась в парламент, но безуспешно. А еще возглавила Федерацию борьбы на поясах Алыш и даже провела в Кыргызстане чемпионат Азии по этой борьбе. Депутаткой она все же стала — от партии «Республика», и даже была замглавы фракции. В 2013 году ее переместили на должность вице-спикерки. В следующий созыв она прошла уже от партии «Кыргызстан».

Еще девять мест в седьмом созыве получила партия «Ынтымак».

Эрулан Кокулов, 35 лет, активист и ведущий программы «Не сахар», год назад был членом «Реформы».

Шарапаткан Мажитова, 66 лет, директриса строительной компании «Модерн Стиль». Уже была депутаткой ранее — от партии «Ата Журт».

Талант Мамытов, 45 лет, один из приближенных президента Садыра Жапарова и его соратника Камчыбека Ташиева. Он был назначен торага парламента после октябрьских событий и даже недолго исполнял обязанности президента. В 2012 году Мамытов, Ташиев и Жапаров были осуждены за «насильственный захват власти». После смены власти в 2020 году Верховный суд полностью оправдал троих политиков.

Мурадил Сыдыков, 42 года, известен, как глава стройкомпании «МС Билдинг». До нее также был связан с компаниями в сфере строительства.

Бакыт Тентишев, 35 лет, лидер партии «Бирге». Эта партия присоединилась к партии «Ынтымак» 8 октября.

Марлен Маматалиев, 40 лет, основатель «Ынтымака». На прошлогодних парламентских выборах 2020 года он принимал участие в составе партии «Мекеним Кыргызстан». Тогда эту партию связывали с кланом Матраимовых.

Балбак Түлөбаев, 49 лет, бывший глава Иссык-Кульской области занимал должность исполняющего обязанности мэра Бишкека после октябрьских событий. Он ушел в отставку в феврале этого года. Түлөбаев поддержал Садыра Жапарова после революции 2020 года.

Аида Исатбек кызы, 30 лет, директриса ОсОО «Нурс Мебель».

Лейла Лурова, 53 года, частная предпринимательница и экс-депутатка Бишкекского горкенеша. Баллотировалась на парламентских выборах 2020 года от партии «Республика».

Еще семь мест в парламенте получил «Альянс».

Алтынбек Сулайманов, 49 лет, до 2010 года был депутатом от провластной бакиевской партии «Ак Жол». После смены власти он перешел в партию «Республика» и параллельно создал «Бир Бол». СМИ неоднократно сообщали о связи Сулайманова с ОПГ и даже называли кличку, под которой он известен в криминальном мире — «Челюсть». В прошлогодней агитации перед парламентскими выборами он сделал это объектом шутки в ролике своей партии. А с приходом к власти Садыра Жапарова оспаривал его инициативы, критиковал выборы в местные кенеши за применение админресурса. В сентябре его допрашивали по весьма спорному делу о попытке захвата власти.

Чингиз Айдарбеков, 44 года, экс-министр иностранных дел. Он возглавил МИД в октябре 2018 года, а в октябре 2020 его сменил Руслан Казакбаев. Тогда Айдарбеков был назначен советником и.о. президента Садыра Жапарова по стратегическим внешнеполитическим и инвестиционным вопросам. Однако он пробыл на этой должности недолго. Уже в декабре его освободили от этой должности.

Гулкан Молдобекова, 57 лет, экс-депутатка СДПК, на последних выборах баллотировалась от «Мекеним Кыргызстан». Представители профсоюзов Кыргызстана считают, что она лоббировала законопроект о профсоюзах, потому что депутатка «супруга бывшего председателя профсоюзов Мирбека Асанакунова». А еще она состояла в Конституционном совещании, который проект новой Конституции.

Азамат Исираилов, 33 года, был главным специалистом сектора кадров отдела правовой работы и делопроизводства Управделами Жогорку Кенеша.



Нилуфар Алимжанова, 30 лет, о ней известно, что она работала главным специалистом Главного вычислительного центра Нацстаткома.





Фархад Алимжанов, 33 года, (нет, отчества с Нилуфар у него разные). Глава благотворительного фонда имени своего отца Айбека Алимжанова. На прошлогодних выборах баллотировался от «Бир Бол».

Жанар Акаев, 34 года, бывший журналист «Азаттыка», экс-депутат от партии СДПК. В 2015 году до избрания в парламент он полгода был пресс-секретарем президента Алмазбека Атамбаева. Однако Жанара Акаева в 2017 году исключили из фракции СДПК, потому что он вышел на митинг за свободу слова в Бишкеке. На прошлогодних выборах Акаев баллотировался в составе партии «Ата-Мекен».

Еще шесть мандатов получил «Бутун Кыргызстан».

Адахан Мадумаров, 56 лет, лидер партии. Был кандидатом на пост президента трижды — в 2011, 2017 году и 2021 году. Кроме того, он был депутатом трех созывов парламента в 1995, 2000 и 2005 годах. В IV созыве Мадумаров успел поработать спикером. Сам Мадумаров в последние годы постоянный объект травли со стороны интернет-фейков, работающих на различных политиков в период выборов.

Главный коммунист Кыргызстана Исхак Масалиев, 61 год, — он поддерживал Мадумарова и на прошлых выборах в парламент в 2020 году. Масалиев — сын первого секретаря ЦК кыргызской ССР Абсамата Масалиева и известен как лидер кыргызских коммунистов. Они на этих выборах официально объединились с «Бутун Кыргызстан». В парламент он проходил четырежды, также был замминистра финансов в 2005 году. Еще до депутатства работал в таможне, а в 2012 году возглавил налоговую службу, где проработал два года.

Гуля Кожокулова, 56 лет, занималась развитием судебной системы, была прокурором. В этой сфере она работала с конца восьмидесятых.

Эмиль Токтошев, 47 лет, раньше числился в «Ата-Мекен». Был депутатом с 2015 года. Был среди депутатов, которых вписали как инициаторов проекта новой Конституции. Он сказал, что сам узнал об этом из соцсетей, автором поправок не был.

Алишер Эрбаев, 48 лет, работал в финполе, ГКНБ и таможне. Был в руководстве «Нацэлектросети», а с 2019 года числится в распоряжении ГКНБ. В прошлом году баллотировался от «Мекеним Кыргызстан».

Орозайым Нарматова, 27 лет, активистка, бывшая сопредседательница «Мекенчил» и в прошлом сторонница Садыра Жапарова.

Пять мест в парламенте получила «Ыйман нуру».

Нуржигит Кадырбеков, 44 года, с октября 2020 до февраля 2021 года был министром культуры. До того год — замминистра. Успел поработать в МИД и секретариате президента.

Султанбай Айжигитов, 63 года, экс-советник президента, в прошлом глава Баткенской области. В 2018 году против него возбуждали уголовное дело по статье «Хулиганство» из-за избиения 11-летнего мальчика. Тогда политик все отрицал и называл дело провокацией.

Динара Ашимова, 48 лет, уже была кандидатом в депутаты — в 2015 году от Демократической партии. Ашимова с 1997 года работала в органах внутренних дел и прокуратуры, а в 2019 году представляла интересы главы МВД Кашкара Джунушалиева в суде против издания «Азия ньюс» — министр тогда был оскорблен карикатурой.

Замирбек Мамасадыков, 40 лет, восемь лет был главой айыл окмоту и депутатом кенеша села Достук, что в Ноокенском районе Джалал-Абадской области.

Винера Раимбачева, 53 года, акушерка Центра семейной медицины в Сокулуке. Есть еще одномандатники, пока их 34: Чынгыз Ажибаев, 30 лет, был следователем военной прокуратуры. Нурлан Ражабалиев, 46 лет, экс-таможенник. Раньше играл в сборной Кыргызстана по футболу. В таможню пришел в 2009 году, а уже в 2017 году стал зампредом ведомства. 11 февраля в Первомайском районном суде Бишкека было рассмотрено уголовное дело в отношении бывших чиновником таможни Райымбека Матраимова, Нурлана Ражабалиева и Абдыбахаба Боронбаева по обвинению в коррупции. Всех троих признали виновными и оштрафовали на 260 тысяч сомов каждого. Такое решение было принято, по причине того, что экс-таможенники признали вину, согласились возместить причиненный ущерб и пошли сделку со следствием. Ырысбек Атажанов, 47 лет. Раньше у него был фруктовый сад, но когда мэрии Бишкека понадобились его 11 соток для продления улицы Льва Толстого, он подарил ей этот участок. Омурбек Бакиров, 43 года. Был депутатом шестого созыва от СДПК. В прошлом году он вынес на общественное обсуждение поправки в Конституционный закон «О Конституционной палате Верховного суда», предлагая сократить количество судей Конституционной палаты.

Жусупбек Коргонбай уулу, 44 года, вице-президент федерации бокса. В прошлогодних выборах участвовал от «Биримдик». Был депутатом БГК от «Республики Ата-Журт».

Жалолидин Нурбаев, 51 год. Экс-глава айыл окмоту Алля Анарова Араванского района Ошской области.

Айбек Осмонов, 37 лет, был депутатом шестого созыва и основателем аж трех партий — «Мекеним Кыргызстан», «Ыйман нуру» и «Биздин Кыргызстан». А еще он был членом «Бир Бола». Депутат также известен в качестве бизнесмена. Айбек Осмонов и его родной брат Нурбек Осмонов — владельцы холдинга «Каганат Инвест» — в него входят строительная компания «Ихлас» («Кыргыз Каганат»), «Кыргыз унаа курулуш» компания по выпуску электромобилей в Оше и «Кыргыз Текстиль ЛТД».

Нурбек Алимбеков, 46 лет. Алимбеков был в шестом созыве депутатом фракции «Кыргызстан». А в пятый созыв попал от «Республики». До этого был депутатом БГК, а до политики два года руководил «Папан Курулуш».

Искендер Матраимов, 59 лет. Искендер Матраимов — родной брат признавшегося в коррупции экс-замглавы таможни Райымбека Матраимова, который является главным фигурантом расследований «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP о коррупции на кыргызской таможне. Искендер Матраимов участвовал и в парламентских выборах 2020 года. Тогда он баллотировался от партии «Мекеним Кыргызстан», которую подозревали в подкупе. До этого был в СДПК.

Данияр Толонов, 49 лет. Был депутатом шестого созыва от «Кыргызстана». В августе 2020 года он добровольно сдал мандат. Данияр Толонов с 2008 по 2010 год был председателем комитета по миграции и занятости Ошской области, затем с 2010 по 2012 годы — начальником Ошского областного управления Министерство труда, занятости и миграции. После Толонов год был начальником отдела управления миграционной политики координатор по югу Министерство труда, миграции и молодежи КР. Издание Economist.kg в своем расследовании выяснило, что пока он работал на госслужбе, он не указывал в декларации два своих бизнеса.

Эльмурза Сатыбалдиев, 55 лет. Сейчас он генеральный секретарь Азиатской конфедерации волейбола. Но при правлении Курманбека Бакиева он был генпрокурором. Тогда же он занимал должность главного советника президента. После революции 7 апреля 2010 года он был осужден по статье «Злоупотребление служебным положением» и приговорен к 10 годам лишения свободы. Он был освобожден уже в конце 2016 года, после того как отбыл две трети срока от наказания, назначенного ему судом.

Тазабек Икрамов, 47 лет. Был депутатом шестого созыва от «Онугуу прогресс». Был героем мемов из-за проблем с дикцией и личных инициатив в бытность депутатом.

Шаирбек Ташиев, 45 лет. Был депутатом Жалал-Абадского городского кенеша от «Ата Журта». В 2013 году с друзьями перекрыл участок дороги Бишкек — Ош, требуя освободить своего брата Камчыбека Ташиева (нынешний глава ГКНБ), Садыра Жапарова (теперь президент) и Таланта Мамытова (этот станет коллегой в седьмом созыве). Тогда против Шаирбека и компании возбудили уголовное дело, признали виновными в организации массовых беспорядков и в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя и приговорил их к трем годам условно. Этой весной обвинительный приговор был отменен.

Айбек Алтынбеков, 43 года. Был депутатом шестого созыва от партии «Республика – Ата Журт».

Бактыбек Сыдыков, 51 год. Сын государственного деятеля Үсөна Сыдыкова. Был депутатом Жогорку Кенеша от партии «Республика — Ата-журт». На прошлогодних выборах в парламент он шел под №22 от партии «Мекеним Кыргызстан», которую связывают с кланом Матраимовых. В 2005 году был советником министра финансов. С того же года и до 2007 года он был вице-президентом по коммерческим вопросам в аэропорту «Манас». С 2007 по 2010 годы, при втором беглом президенте Курманбеке Бакиеве, он руководил аэропортом «Манас». Он также возглавлял «Кыргыз-Дан-Азык» в 2000-2001 годы. И «Кыргыз-Дан» в 2001-2005 годы. А с 2011 по 2015 годы был председателем совета директоров группы компаний АККА. С приходом к власти Садыра Жапарова его назначили руководителем аэропорта «Манас». В тот же день сотрудники аэропорта выразили протест против назначения Сыдыкова. Митингующие скандировали лозунги: «Сыдыков уходи, пусть приходит молодежь». Сыдыков был уволен с должности в феврале текущего года.

Нурлан Шакиев, 44 года. Он известен, как директор NewTV. На этом телеканале летом 2019 года показали сюжет о «хорошем» Курманбеке Бакиеве. Одна из героинь сюжета говорит, что Максима Бакиева, сына бывшего президента, хотели назвать Манасом, а не Максимом. А Курманбека Бакиева выставили с положительной стороны, говоря, что он «отлично работал», и что в Кыргызстане его «любят и уважают». Такой же сюжет показали на Nur TV, учредителем которого является Казыбек Ташиев — брат экс-депутата парламента Камчыбека Ташиева. Тогда Нурлан Шакиев заявил, что сюжет снимали одноклассники Бакиева. Шакиев работал в команде Бакиева с 2006 по 2009 годы. В администрацию Бакиева он пришел на должность пресс-секретаря, а за год до свержения бывшего президента стал его советником на общественных началах. В 2009 году Шакиев возглавил общественный телеканал «ЭлТР», но после революции его сняли с этой должности. Уже после смены власти, с 2010 по 2011 годы, Шакиев был министром культуры Кыргызстана.

Азиз Турсунбаев, 55 лет. Депутат шестого созыва от «Кыргызстана». Был также депутатом третьего и четвертого созывов — при Аскаре Акаеве и Курманбеке Бакиеве. Порядка пяти лет был губернатором Джалал-Абадской области.

Кундуз Сулайманов, 54 года. Известно, что он директор ОсОО «КУБ».

Дастан Джумабеков, 45 лет. Депутат шестого созыва от «Кыргызстана». Экс-спикер парламента и глава Федерации кок-бору. Депутат-мем из-за специфической дикции, инициатив, собственных цитат и неловких ситуаций, в которые он попадает.

Бактыбек Чойбеков, 44 года. До того, как стать одномандатником, пробовал себя в СДПК и «Биримдик». Председатель ОО «Арча-Бешик конушу».

Нурлан Азыгалиев, 51 год. Президент Федерации по Эр-Эниш, председатель Кыргызско-турецкого Форума торгово-промышленных палат. На прошлых выборах выдвигался от «Биримдик».

Карим Ханджеза, 39 лет. Председатель правления «Ассоциации дунган Кыргызстана».

Аманкан Кенжебаев, 54 года. Был акимом Сокулукского района Чуйской области и акимом Кара-Кульджинского района Ошской области.

Сеид Атамбаев, 45 лет. Соучредитель и руководитель ОсОО «Автомаш-Энерго». Сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Жаныбек Абиров, 32 года. Был председателем бишкекского горкенеша от СДПК. В выборах в горкенеши в этом же году участвовал от партии «Эмгек». Его отец Болотбек Абиров — учредитель ОсОО «Рассвет Компани», которая несколько лет подряд выигрывает тендеры на поставку угля для бишкекской ТЭЦ. Также Абиров-старший, по данным минюста, значится в учредителях еще нескольких компаний, занятых управлением недвижимым имуществом и оптовой неспециализированной торговлей.

Дастан Бекешев, 38 лет. Был депутатом пятого и шестого созывов. У него была своя партия «Ак-Ниет». До политики работал в Минэкономики. До «Ак Ниет» был членом «Ар-Намыс» Феликса Кулова. Спустя год после создания своей партии Бекешев ушел в СДПК.

Акбокон Таштанбеков, 58 лет. Лидер одной из старейших политобъединений Кыргызстана с самым длинным названием — «Политической партии Ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов». Таштанбеков ветеран войны в Афганистане. Таштанбеков был депутатом Законодательного собрания и председателем комитета по экономической политике и предпринимательству во втором созыве Жогорку Кенеша. В 2000-х стал объектом коррупционного скандала. 11 ноября 2010 года сотрудники УВД города Бишкека в масках и с автоматами задержали Акбокона Таштанбекова. МВД тогда пояснило, что бывший депутат задержан в рамках расследования трех уголовных дел, в том числе за мошенничество.

Медер Саккараев, 49 лет. Глава охранного агентства «Шумкар».

Мирлан Самыйкожо, 37 лет. Самыйкожо известен как акын и журналист. Он работал в ОТРК и был назначен исполняющим обязанности генерального директора во время октябрьских событий.

Улан Бакасов, 37 лет. Известен как нарынский бизнесмен и меценат. После в 2020 году на парламентских выборах, результаты которых были аннулированы, он шел под шестым номером провластной партии «Биримдик».

Арстан Малиев, 64 года. Лидер партии «Аалам». Он баллотировался на выборах президента в 2017 году и 2021 году, кроме того подавал документы и в 2011 году. В ЦИК Малиев упомянут как президент Союза кыргызских обществ дружбы и сотрудничества с зарубежными странами.

Акыл Тумонбаев, 49 лет. Акылбек Түмонбаев — брат Таалайбека Түмонбаева, сестры президента Садыра Жапарова, Акат Жапаровой. Акылбек Тумонбаев работал в системе МВД и Налоговой службе. С 2001 года он начал работать в Финансовой полиции, в 2016 году стал аудитором Счетной палаты. В 2020 году в парламентских выборах он принимал участие от партии «Ата Мекен».