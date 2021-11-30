В этом году на новый год мэрия украсит Бишкек по-новому. В пресс-службе муниципалитета сообщили, что будет использована новая новогодняя символика, которая объединяет элементы национальных узоров, новогодних салютов и снега.

Дизайн новогоднего оформления Бишкек-2022. Фото: Пресс-служба мэрии столицы. Дизайн новогоднего оформления Бишкек-2022. Фото: Пресс-служба мэрии столицы. Дизайн новогоднего оформления Бишкек-2022. Фото: Пресс-служба мэрии столицы.

Однако в мэрии отказались сообщать сумму, которую планируют потратить на оформление города. Сумму озвучат только после того, как «все работы будут завершены».

Отмечается, что на площади Ала-Тоо уже начали устанавливать главную ёлку страны. Её высота — 25 метров. Праздничное оформление города полностью завершится в середине декабря.

Возведение ёлки в Бишкеке. Фото: Пресс-служба мэрии столицы.

По данным мэрии, новогоднюю символику «Бишкек-2022» разработал известный дизайнер Нурбек Насыранбеков. А в оформлении будут задействованы городские службы: «Бишкексвет», «Тазалык», Управления капитального строительства, культуры и МЧС.

В прошлом году мэрия Бишкека не стала покупать новые украшения для празднования нового года. Также в связи с пандемией коронавируса власти столицы отказались от праздничного салюта.

В 2019 году на оформление столицы перед Новым годом мэрия потратила 5,5 млн сомов. А в 2017 году — 15,5 млн сомов.

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