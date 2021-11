Пресс-служба УВД Ленинского района сообщила агентству «Кабар», что милиция занимается поисками Мирбека Миярова — лидера партии «Ордо», пропавшего в день выборов 28 ноября в Бишкеке. В милиции факт исчезновения Миярова зарегистрировали в журнале учета информации. На место, где в последний раз видели политика, выехала милиция. По данным УВД Ленинского района, 28 ноября примерно в 15:00 Мияров вышел из избирательного участка, а затем уехал на своей машине в неизвестном направлении и не выходил на связь. В УВД отметили, что в милицию обратилась супруга политика и попросила прекратить поиски мужа, также она заявила, что не имеет претензий к кому-либо. О пропаже Миярова заговорили еще 29 ноября. Тогда один из родственников политика предположил, что его могли задержать сотрудники ГКНБ. Однако в ГКНБ журналисту «Клоопа» опровергли эту информацию, заявив, что спецслужбы не задерживали политика. Лидер «Ордо» Мирбек Мияров — лидер партии «Ордо», баллотировался по партийному списку и значился под первым номером. Мияров был назначен на должность полпреда Чуйской области 15 октября 2020 года. Назначение Миярова в правительстве тогда объясняли «обновлением кадрового потенциала и привлечения на госслужбу новых и молодых специалистов». В марте 2021 года стало известно, что Миярова сняли с должности полпреда, а на его место назначили Эркина Тентишева. Тогда в кабмине сообщили, что Миярова освободили с должности «в связи с переходом на другую работу». На последних теледебатах в эфире КТРК Мияров раскритиковал кадровую политику нынешней власти, заявив, что он ее не поддерживает. Он также добавил, что у населения сейчас нет доверия не только к парламенту, но и ко всей власти.

