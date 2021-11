Пресс-служба министерства энергетики 29 ноября дала уточнение по ценам на электроэнергию для малоимущих семей. Ранее сообщалось, что с 1 января 2022 года они будут платить 50 тыйынов за кВт/ч. Как пояснили в ведомстве, тариф в 50 тыйынов будет действовать, если потребление электричества не превысит 700 кВт/ч. Если же превышение будет, то тариф останется на уровне 2,16 сом за кВт/ч. В минэнерго отметили, что сейчас Госагентство по регулированию топливно-энергетического комплекса работает над внесением изменений в утвержденную ранее среднесрочную тарифную политику. Готовый документ затем отправят на согласование в кабинет министров. О снижении тарифов для малоимущих семей 26 ноября сообщил президент Садыр Жапаров на заседании Совета безопасности. «С 1 января 2022 года сначала поможем с электроэнергией. Сейчас тарифы составляют 77 тыйынов, снизьте их до 50 тыйынов», — сказал Жапаров. Он добавил, что оставшиеся 27 тыйынов будут субсидироваться из государственного бюджета. Вместе с этим он поручил министерствам уточнить адреса и имена малообеспеченных семей, которым снизят тарифы с 1 января 2022 года. «У вас есть месяц, чтобы все данные проверить. В декабре со 110 518 семей берите по нынешнему тарифу, а с 1 января — по сниженному. Мы спросим с вас через месяц», — заявил он. Проблема энергетического кризиса и повышения тарифов в Кыргызстане обсуждается более полугода. Власти страны уже повысили тарифы для промышленных и коммерческих объектов — они начали действовать с 15 октября. Однако уже со следующего отопительного периода тарифы для обычных потребителей тоже будут расти: на 10% в год. Первым о необходимости пересмотра тарифов на электричество после смены власти в октябре 2020 года заговорил президент Садыр Жапаров. В апреле 2021 года он предложил новую тарифную сетку, но позже министерство энергетики и промышленности пересмотрело ее. Тогда в ведомстве сообщили, что проект «Среднесрочной тарифной политики на электрическую энергию на 2021-2025 годы» переработали, исходя из обращений от граждан и депутатов. В итоге министерство решило пока не повышать тарифы для обычных граждан. При этом бизнес-сообщество не раз обращалось к властям, чтобы пересмотреть тарифные планы на электроэнергию для предпринимателей. Они отмечали, что местные компании могут оказаться в безвыходном положении. Кроме этого, бизнес-ассоциация JIA обеспокоилась, что в новом проекте субъекты цементной промышленности приравняли к майнинг-фермам. Власти тем не менее призывают граждан не превышать лимиты потребления и разумно использовать электроэнергию. Для того, чтобы граждане не превышали лимита потребления ведомства проводят рейды. Один из таких рейдов, который проводило «Ошэлектро» закончился опломбированием вилок обогревателей. «Выявляются факты, когда потребление выше, чем допускается в технических условиях. С такими абонентами проводятся разъяснительные беседы, устанавливаются пломбы на обогревателях и другом оборудовании, которое требует много электроэнергии», — пояснили в тогда в компании.

