Пресс-служба Министерства здравоохранения 30 ноября сообщила журналисту «Клоопа», что глава ведомства Алымкадыр Бейшеналиев отменил приказ о том, что Республиканская инфекционная больница (РКИБ) больше не будет принимать пациентов с COVID-19.

Ранее, 29 ноября, стало известно, что больница переходит в штатный режим работы, и с 1 декабря не будет принимать больных коронавирусом, так как пациентов с коронавирусом почти нет.

Однако Бейшеналиев в интервью Kaktus.media заявил, что приказ о закрытии красной зоны в РКИБ было ошибкой его заместителя. Он добавил, что на момент выхода приказа находился в командировке.

«Из этого не надо делать проблему. Я сейчас устный выговор дал заму, который подписал документ», — добавил Бейшеналиев.

На 30 ноября в Кыргызстане зарегистрировали 66 новых случаев заражения коронавирусом. По данным Минздрава, за время пандемии в стране выявили 183 351 случай заражения COVID-19.

В стране все еще продолжается кампания по вакцинации населения. С начала кампании, первую дозу вакцины получили более 1 млн человек. Двумя дозами препарата привились более 890 тысяч человек.