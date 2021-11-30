По данным ЦИК на выборах Жогорку Кенеша в 2021 году проголосовали почти 1,3 млн избирателей из 3,7 млн списочного состава, или 34,81%. Это в полтора раза меньше, чем на аналогичных выборах в 2020 году.
За последние шесть лет в Кыргызстане выборы проходили семь раз. Только в 2021 году жители страны голосовали четыре раза. И с каждым разом явка падала: по данным ЦИК 28 ноября на участки пришли всего 1,3 млн избирателей из 3,7 млн внесенных в список — или в среднем 34,81%.
В предыдущие годы кыргызстанцы приходили на участки чаще. Явка на выборах 2017-2020 годов превышала 50%. Президента в январе 2021 выбрали всего 39% жителей страны, при этом само голосование было совмещено с референдумом о смене формы правления в республике — с парламентско-президентской на президентскую.
Самыми непопулярными стали выборы в местные кенеши в апреле 2021 года, которые тоже были совмещены с референдумом по смене Конституции страны.
Прошедшие 28 ноября выборы депутатов в Жогорку Кенеш были повторными. Предыдущие прошли в октябре 2020 года, и сначала были признаны состоявшимися. Но недовольные результатами люди вышли на площади, в стране начались волнения и политический кризис — и ЦИК был вынужден аннулировать результаты.
На фоне протестов из колонии вышел осужденный за похищение человека оппозиционный депутат Садыр Жапаров. Он провозгласил себя премьер-министром, а депутаты так и не переизбранного парламента поддержали его кандидатуру. После добровольной отставки действующего президента Жеенбекова, Жапаров стал также и.о. президента.
Чтобы страна не осталась без главы, выборы в ЖК были перенесены — в итоге они состоялись лишь через год. За это время Жапаров успел избраться президентом (в январе 2021 года) и провести два референдума (январь и апрель 2021), итоги которых значительно расширили его полномочия.
Авторы: Саадат Тологонова, Екатерина Резникова