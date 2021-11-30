По данным ЦИК на выборах Жогорку Кенеша в 2021 году проголосовали почти 1,3 млн избирателей из 3,7 млн списочного состава, или 34,81%. Это в полтора раза меньше, чем на аналогичных выборах в 2020 году.

За последние шесть лет в Кыргызстане выборы проходили семь раз. Только в 2021 году жители страны голосовали четыре раза. И с каждым разом явка падала: по данным ЦИК 28 ноября на участки пришли всего 1,3 млн избирателей из 3,7 млн внесенных в список — или в среднем 34,81%.

В предыдущие годы кыргызстанцы приходили на участки чаще. Явка на выборах 2017-2020 годов превышала 50%. Президента в январе 2021 выбрали всего 39% жителей страны, при этом само голосование было совмещено с референдумом о смене формы правления в республике — с парламентско-президентской на президентскую.

Самыми непопулярными стали выборы в местные кенеши в апреле 2021 года, которые тоже были совмещены с референдумом по смене Конституции страны.