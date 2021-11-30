Госипотечная компания выставила на аукцион особняк Садыра Жапарова в Бишкеке. Стартовая цена — 33,7 миллиона сомов ($395 тыс).

Особняк Садыра Жапарова. Фото: Пресс-служба администрации президента.

Публичные торги состоятся 24 декабря 2021 года. По данным Госипотечной компании, техническое состояние особняка — отличное. Его площадь составляет 390 квадратных метров, общая площадь земельного участка — 852 квадратных метра.

Семья президента передала этот двухэтажный дом Госипотечной компании в сентября этого года.

«Если ГИК решит выставить этот жилой дом на аукцион, то за эти деньги можно будет обеспечить 10 семей квартирами в рамках программы льготного ипотечного кредитования», — заявил тогда Жапаров.

По словам президента, этот дом его семья приобрела еще в 2005 году. В 2010-х годах его семья переехала и сдала дом в аренду — особняк сделали детским садом.