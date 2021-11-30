Одним из самых частых нарушений со стороны членов участковых избирательных комиссий был отказ в выдаче копий итоговых протоколов нашим наблюдателям. Члены УИК придумывали разные причины.

Одни тянули время и говорили, что у них перерыв на чай. У других закончилась бумага, а кто-то и вовсе отказывался выдавать копии протоколов без объяснения причин.

По словам наших наблюдателей, на участке №3214 в селе Боконбаево Иссык-Кульской области члены УИК ушли пить чай вместо того, чтобы выдать копии протоколов.

«Уже 00:09 часов ночи. Председательница УИК, кажется, специально тянет время, чтобы не показывать протокол», — сообщила наша наблюдательница.

Довольно часто встречались случаи, когда в УИК заканчивалась бумага и краска для копировального аппарата. По этой причине члены комиссии заявляли, что не могут выдать копии протоколов. С такими случаями наши наблюдатели столкнулись на участках №7401, №7161, №7132 и №7190 в Чуйской области, а также №1333 в Бишкеке.

В некоторых участках члены УИК сообщали, что не могут выдать копию протокола из-за того, что у них нет копировального аппарата. Такое происходило на участках №5290 в Оше и №3120 в Иссык-Кульской области.

На участке №3214 Иссык-Кульской области члены УИК заявили нашим наблюдателям, что выдадут копии протоколов только на следующий день. По их словам, в итоговых протоколах были допущены ошибки, и сегодня их рассмотреть не успеют.

На участке №6109 города Талас наблюдателям не выдали копии протоколов из-за сбоя АСУ.

«Сейчас уже почти 3 часа ночи. Мы ещё сидим здесь и не знаем что делать», — сказала наша наблюдательница.

Нашим наблюдателям не выдали копии протоколов также на участках №8076 в селе Бужум Баткенской области, №1123 и №1153 в городе Бишкек, а также №3044 в Иссык-Кульской области.

В ночь выборов наблюдатели «Клоопа»* стали массово сообщать о том, что члены УИК отказываются выдавать им копии протоколов под разными предлогами.

Голоса на выборах считают дважды: сначала через автоматические урны, затем вручную. По закону, результатами выборов считаются именно данные ручного подсчета.

Наблюдателям нужно фиксировать первоначальные и измененные протоколы, чтобы исключить возможность фальсификации при подсчете голосов. Ведь по закону, результаты выборов определяются данными ручного подсчета.

В день выборов на сайте ЦИК произошел сбой — там отображались некорректные данные. Вследствие этого несколько партий усомнились в правильности результатов выборов.

Именно поэтому очень важно, чтобы данные ручного подсчета голосов были прозрачными. Однако на деле возникает много вопросов к тому, как избирательные комиссии вели ручной подсчет голосов.

*Юридически фонд «Клооп Медиа» не получил аккредитацию для мониторинга выборов — письмо с отказом подписано только зампредседателя ЦИК Нурланом Койчукеевым. Аккредитацию получило второе юридическое лицо нашего фонда — «Коомар Медиа». Но для удобства читателей мы будем писать везде «Клооп».

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