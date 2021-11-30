Наблюдатели «Клоопа»* ночью 28 ноября следили за подсчетом голосов за депутатов Жогорку Кенеша. Они зафиксировали, как в Окружных избирательных участках массово переписывали протоколы ручного подсчета. Члены ОИК запрещали наблюдателям снимать этот процесс на видео и выгоняли их с участков.

*Юридически фонд «Клооп Медиа» не получил аккредитацию для мониторинга выборов — письмо с отказом подписано только зампредседателя ЦИК Нурланом Койчукеевым. Аккредитацию получило второе юридическое лицо нашего фонда — «Коомар Медиа». Но для удобства читателей мы будем писать везде «Клооп».

Сразу после закрытия избирательных участков члены УИК приступили к ручному подсчету голосов за кандидатов в депутаты. После окончания подсчета они должны были предоставить заверенные копии протоколов наблюдателям.

Но на многих участках по всей стране нашим наблюдателям эти протоколы не выдавали. Члены участковых комиссий ссылались на то, что их должны проверить в окружных избирательных комиссиях.

Так случилось на участке №5004 села Октябрь Ошской области. Наблюдатели «Клоопа» сообщили, что там даже не заполнили протоколы, а сразу увезли в ОИК.

На другом участке в Оше №5290 члены УИК сослались на то, что у них нет копировального аппарата. По словам наблюдателя «Клоопа», после подсчета голосов члены УИК пропускали итоговые протоколы через АСУ, чтобы передать данные в ОИК.

В селе Боконбаево Иссык-Кульской области закрыли участок и отправили домой наблюдателей «Клоопа» члены УИК №3214. Они сослались на то, что ОИК не принимает их протоколы, поэтому не могут выдать их копии.

Председатель УИК №2336 в Джалал-Абадской области заявил, что не может заполнить протокол, потому что у него разболелась голова. Поэтому члены УИК собрали все бюллетени и уехали в ОИК.

Наблюдателям «Клоопа» отказывались показать результаты ручного подсчета даже в окружных участках. В ОИК №35 члены комиссий сказали, что у них нет подходящей копировальной машины для этого.

Выборная команда «Клоопа» будет проверять первоначальные и итоговые протоколы на несоответствия и сообщит о результатах общественности.

Переписывали протоколы и не составляли акты

Члены окружных избирательных комиссий переписывали итоговые протоколы и не составляли акты о внесении изменений. Нашим наблюдателям на нескольких ОИК удалось зафиксировать некоторые странности в том, как окружные комиссии переписывали эти документы.

В Ак-Суйском избирательном округе №35 члены комиссии, предположительно, переписывали протоколы в скрытой дополнительной комнате — в подвале административного здания. Когда члены ОИК заметили, что наш наблюдатель ведет видеозапись в этой комнате, они потребовали, чтобы он удалил видео.

На замечание нашего наблюдателя члены окружной комиссии ответили, что «слишком заняты, чтобы обращать внимание на наблюдателей».

В Свердловской окружной комиссии №29 также скрывались от наблюдателей «Клоопа». Члены ОИК принимали документы с участков в другом зале, сказав наблюдателям, что там просто ждут всех.

По словам наблюдателей, дверь в зал постоянно закрывали и не пускали никого. При этом, члены ОИК выходили оттуда с сейф-пакетами с документацией.

Наши наблюдатели зафиксировали изменения протоколов в Сокулукской, Ленинской, Узгенской и Таласской окружных комиссиях.

В Джалал-Абадскую ОИК №14 и Толойконскую ОИК №8 привезли протоколы, заполненные простым карандашом. Затем их переписывали ручкой.

Также члены участковых комиссий замазывали что-то в протоколах канцелярской замазкой. Наблюдатели заметили это в Манасском и Толойконском округах.

В Базар-Коргонском округе №15 наши наблюдатели сняли на видео, как секретари и председатели УИК заполняют протоколы в четырех разных аудиториях.

«Мы же все люди и все ошибаемся», — заявила одна из членов Нарынской ОИК, которая также исправляла готовые протоколы.

Наблюдатели в Куршабском округе №10 отметили, что члены окружной комиссии не принимали протоколы от участковых комиссий, требуя исправить ошибки.

В Ысык-Атинской окружной комиссии №30 члены УИК не только массово переписывали протоколы, но и подделывали подписи в них — просто один человек подписывался за остальных коллег. На замечания наблюдателей «Клоопа» члены УИК отвечали, что просто «переписывают еще один экземпляр».

Также наблюдатели зафиксировали на видео, как члены УИК вписывают в протокол данные с чеков АСУ. Хотя в протоколе должны быть указаны данные именно ручного подсчета.

Кроме этого, по закону, при внесении изменений в протокол, нужно составить об этом акт. Однако большинство комиссий, исправлявших «ошибки», этого не сделали.

Наша наблюдательница в Кара-Сууйском избирательном округе сообщила, что в час ночи приехали представители одного из УИК и переписали итоговый протокол. При этом, они отказались составить акт о внесении изменений.

«Мы просто ошиблись в подсчете, ничего не меняли», — процитировала их наша наблюдательница.

Такие факты были замечены и в Кок-Жарском округе №4, и в Узгенском округе №12.

В Жайылской окружной комиссии №22 члены УИК просто отказывались составлять акты об изменении протоколов.

«Большая часть [членов] УИК не знали, как заполнять нижнюю часть протокола по пропорциональной системе. Некоторые УИК доделывали по дороге либо дописывали или исправляли после консультации с работниками ОИК.

На видео у председателя УИК запасной чистовой протокол. Старый показать отказалась. Все присутствовавшие злились и жаловались из-за проблем с новой системой», — рассказал наблюдатель «Клоопа».

В Мырза-Акинской окружной комиссии №12 члены УИК говорили наблюдателям, что акты составят позже, пока не успевают. В итоге замечания наших наблюдателей все просто проигнорировали.

Были и случаи, когда члены комиссий делали все по правилам. В окружной комиссии Первомайского района №27 члены УИК допустили ошибку в протоколе. Они на месте исправили ее и составили акт об изменении протокола.

Давление на наблюдателей

Наши наблюдатели неоднократно сообщали, что подвергались давлению со стороны членов окружных избирательных комиссий. Им грубили, не пускали в здание, запрещали вести фото- и видеосъёмку, отбирали телефоны.

В Ленинском ОИК №26 нашим наблюдателям запретили фотографировать протоколы. Члены комиссии заявили, что это якобы мешает их работе, а съёмка запрещена законом.

По этому случаю наши наблюдатели составили жалобу на имя председателя комиссии, однако тот отказался её принимать. Сначала он говорил, что занят. Потом заявил, что съёмка запрещена законом, и наши наблюдатели вообще не имеют права передвигаться по помещению. Возмущенный председатель в итоге вырвал телефон из рук нашего наблюдателя.

На другом видео наблюдатель «Клоопа» запечатлел, как протоколы переписывают в пустой образец с заранее проставленными подписями. Затем неизвестный мужчина вместе с членами комиссии начинают в грубой форме сетовать на то, как им «заебали наблюдатели “Клоопа”».

В какой-то момент человек, знакомый с членами комиссии, начал угрожать нашему наблюдателю. Сначала он нецензурно выражался, потом предложил выключить камеру и «поговорить».

Он спросил нашего наблюдателя кыргыз ли он и, услышав отрицательный ответ, продолжил материться. Затем мужчина сфотографировал нашего наблюдателя. Когда наблюдатель попросил неизвестного показать свое удостоверение, тот сначала представился, вместо документов показал пачку сигарет и быстро вышел из здания.

В окружной комиссии №23 Чуйской области нашу наблюдательницу и вовсе не пустили в помещение. Члены комиссии заявили, что она не имеет права заходить в зал и фотографировать протоколы. Другой член комиссии попытался вытолкнуть её и отобрать телефон.

Возле зала, где подсчитывались протоколы, образовалась очередь, что привело к стычке между членами комиссии и ожидающими снаружи наблюдателями.

В окружной комиссии Мырза-Аке №12 запрет на съемку протоколов объяснили присутствием правоохранительных органов.

Одна из членов комиссии сказала наблюдателю: «Ты же видел милицию, прокурора. Нам сказали не подпускать никого к протоколам, бюллетеням. Головой отвечать будем».

В Свердловской окружной комиссии нашим наблюдателям дали сфотографировать протоколы только трети участков из 60.

По словам наблюдателей, сначала члены комиссии утверждали, что дадут сфотографировать все протоколы, потом заявили, что уже запечатали их в сейф-пакеты.

Почему это важно?

Наблюдателям нужно фиксировать первоначальные и измененные протоколы, чтобы исключить возможность фальсификации при подсчете голосов. Ведь по закону, результаты выборов определяются данными ручного подсчета.

В день выборов на сайте ЦИК произошел сбой — там отображались некорректные данные. Вследствие этого несколько партий усомнились в правильности результатов выборов.

Именно поэтому очень важно, чтобы данные ручного подсчета голосов были прозрачными. Однако на деле возникает много вопросов к тому, как избирательные комиссии вели ручной подсчет голосов.