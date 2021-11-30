Президент Садыр Жапаров на своей странице в фейсбуке вновь высказался о предварительных итогах парламентских выборах и «ошибке ЦИК».

Он отметил, что «выборы в парламент проходили в хорошем русле, но неожиданно ЦИК допустил небольшую ошибку».

Садыр Жапаров на встрече с главой ЦИК, членами кабмина и Совбеза. Фото: официальная страница президента в Фейсбуке

«[Это] вызвало недоверие среди партий, особенно со стороны проигравших. Мы еще раз проверили, что ошибка, допущенная специалистами ЦИК, не имеет отношения к серверу. Результаты, предоставленные сервером, не имеют ничего общего с ошибкой специалиста ЦИК. Окончательный результат будет определен после ручного подсчета», — подчеркнул президент.

Ранее в ЦИК сообщили, что из-за ошибки их специалиста при публикации предварительных итогов голосования у некоторых партий и кандидатов удвоились голоса, но затем исчезли. Из-за этого несколько партий заявили, что не признают итоги выборов и обвинили власти в фальсификациях.

Однако президент настаивает, что «власть не вмешивалась ни в избирательный процесс, ни в работу ЦИК».

«Мы выдвинули только два требования: быть справедливыми и соблюдать закон. Фальсификации голосования со стороны ЦИК не было и не будет. Да, имела место небрежность специалиста ЦИК. Но это никак не повлияло на результаты голосования», — отметил Жапаров.

Он пообещал привлечь «виновных к ответственности» и сообщил, что ГКНБ начал проверку специалиста, допустившего ошибку.

«[ГКНБ проверит] не имеет ли специалист ЦИК, допустивший ошибку, отношения к некоторым лицам? Не договорился ли он заранее с некоторыми силами, чтобы таким образом дать повод для протеста? О результатах ГКНБ объявят сами», — сообщил президент.

Жапаров призвал партии, которые сомневаются в предварительных итогах выборов принять активное участие в ручном подсчёте.

Митинг нескольких партий возле ЦИК 29 ноября. Они не согласны с предварительными итогами парламентских выборов. Фото: «Клооп»

«После подсчета бюллетени сохранят в архиве. Каждый желающий сможет в любое время подсчитать результаты на любом участке», — пообещал он.

Кроме того, президент попросил «видных сограждан» не оскорблять его самого и его покойного отца нецензурными словами.

Парламентские выборы

Парламентские выборы в Кыргызстане проходили по смешанной избирательной системе. 54 депутата избирались по спискам партий, а 36 нардепов как выдвиженцы от одномандатных избирательных округов. В выборах участвовала 21 партия, и почти 300 кандидатов по округам.

По данным ЦИК на 16:30, поступили протоколы после ручного подсчета по 26,3% бюллетеней. К этому моменту 5-процентный избирательный порог, необходимый для прохождения в Жогорку Кенеш, преодолевают 7 партий:

«Ата-Журт Кыргызстан» — 14,34%;

«Ынтымак» — 13,48%;

«Ишеним» — 11,72%;

«Ыйман Нуру» — 7,96%;

«Альянс» — 7,04%;

«Эл умуту» — 6,1%;

«Бутун Кыргызстан» — 5,39%.

Сбой на сайте ЦИК

Но во время публикации результатов голосования с автоматических урн (АСУ) на сайте ЦИК произошёл сбой и там появились некорректные цифры. После публикации первых данных общая сумма процентов, набранных партиями, достигала более 150%, а партий-победителей — более 130%. ЦИК на некоторое время удалила данные и опубликовала новые, но и те не сходятся.

Из-за этого несколько партий заявили, что не признают итоги предварительных выборов и обвинили власти в фальсификациях. 29 ноября сторонники нескольких партий вышли на митинг к зданию Центризбирока. Там они потребовали от властей в течение двух дней назначить новые выборы и отправить ЦИК в отставку.

ЦИК же в ответ извинилась за «механическую ошибку» и пообещала пригласить представителей политических партий, чтобы дать полную информацию о ней.

В Центризбиркоме сообщили, что их специалист ошибочно удвоил цифру при публикации данных голосования на сайте ЦИК, полученных с АСУ. Позже он это поправил.

«При этом, отмечаем, что в АСУ и в основной системе данные остаются неизменными. Данная система не дает сбоев. Сегодня она также работает исправно. Эта ошибка была одинаковой не только для непрошедших партий, но и для всех», — подчеркнули в ЦИК.

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