Российский эксперт по странам Центральной Азии Аркадий Дубнов в интервью телеканалу RTVI высказался о прошедших 28 ноября парламентских выборах.

По словам Дубнова, сценарий с проведением новых выборов в Кыргызстане такой же реалистичный, как и признание выборов. Эксперт считает, что страна, «научившая мир регулярным переворотам и революциям, может удивить».

«Тем не менее Садыр Жапаров излучает некоторую уверенность. Я полагаю, сам он лично вряд ли был заинтересован в фальсификациях. Система вертикали власти не отрегулирована в Кыргызстане. Я думаю на местах партии очень настойчиво пытались повлиять в свою выгоду на результаты. Слишком много партий, слишком интенсивно они борются за власть, и чем больше эта борьба, тем меньше смысла в этой борьбе. Потому что партии сменяются каждые несколько лет, а стабильность не утверждается», — считает эксперт.

Дубнов также не отрицает, что партии не согласные с выборами могут выйти на митинг на площади. Однако эксперт сомневается, что «они будут настолько боевыми».

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«Все таки на этот раз обойдется [без революции] и эти выборы будут признаны. […] Подготовка к выборам действительно была свободной, была соревновательная атмосфера», — сказал политолог.

Вместе с этим Дубнов подчеркнул, что в Кыргызстане несмотря на существующую свободу слова, нет терпимости к результатам выборов.

«Слишком много партий, невозможно на такую маленькую страну, чтобы в выборах участвовала 21 партия, никто их не различает. Я не думаю, что победят оппозиционные партии. Ну, это Кыргызстан», — добавил он.

Выборы в Жогорку Кенеш прошли в Кыргызстане 28 ноября. Повторные выборы по смешанной избирательной системе. 54 депутата избирались по спискам партий, а 36 нардепов как выдвиженцы от одномандатных избирательных округов.

В выборах приняли участие 21 партия, и почти 300 кандидатов по округам.

Во время публикации предварительных итогов голосования с автоматических урн (АСУ) на сайте ЦИК произошел неизвестный сбой и там появились некорректные цифры. После публикации первых данных общая сумма процентов, набранных партиями, достигала более 150%, а партий-победителей — более 130%.

Затем ЦИК на некоторое время удалила данные и опубликовала новые, однако в них тоже были расхождения.

Спустя два дня в ЦИК дали разъяснение по ситуации со сбоем. В комиссии заявили, что сбой произошел по ошибке специалиста, который удвоил цифру при публикации данных голосования на сайте.