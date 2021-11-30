Кандидат в депутаты парламента по Ленинскому избирательному округу Максат Кунакунов на своей странице в фейсбук сообщил, что 30 ноября его вызвали в Госкомитет национальной безопасности на допрос.

«Защищая свои права — рискуешь оказаться вызванным на “беседу”. Сегодня вызвали в городское управление ГКНБ», — написал Кунакунов.

Ранее 29 ноября Кунаков вышел на митинг к зданию Центральной избирательной комиссии и присоединился к партиям, которые были не согласны с предварительными результатами итогов голосования.

Тогда на митинге ряд партий выдвинули требования к властям, чтобы они расформировали состав ЦИК, кабинет министров и аннулировали итоги выборов.

Уже после допроса в интервью изданию «Азаттык» он сообщил, что это «был просто разговор», где у него спросили, что ему не понравилось на парламентских выборах.

«Я рассказал всё как есть. Спрашивали про финансовые вопросы на выборах, откуда взял средства, на что потратил. Также спросили с каким вопросом вышли на митинг к зданию ЦИК. Я ответил, что вышел туда, чтобы защитить свои права [кандидата]», — рассказал он.

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Выборы в парламент

Повторные парламентские выборы в Кыргызстане проходили по смешанной избирательной системе. 54 депутата избирались по спискам партий, а 36 нардепов как выдвиженцы от одномандатных избирательных округов. В выборах участвовала 21 партия, и почти 300 кандидатов по округам.

Во время публикации предварительных итогов голосования с автоматических урн (АСУ) на сайте ЦИК произошёл сбой и там появились некорректные цифры. После публикации первых данных общая сумма процентов, набранных партиями, достигала более 150%, а партий-победителей — более 130%.

Затем ЦИК на некоторое время удалила данные и опубликовала новые, но и они не сходились.

Спустя два дня в ЦИК все же дали разъяснение по ситуации. В комиссии заявили, что сбой произошел по ошибке специалиста, который удвоил цифру при публикации данных голосования на сайте.