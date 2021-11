Лидер оппозиционной партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев сделал заявлении о прошедших парламентских выборах. Своё обращение он опубликовал на странице в фейсбуке. Текебаев отметил, что эти выборы имеют «огромное историческое и политическое» значение. «Эти выборы должны были поставить точку в политическом кризисе, длящемся один год. Но, к сожалению, они [выборы] наоборот усилили его», — заявил Текебаев. Лидер «Ата Мекена» поблагодарил избирателей за оказанное доверие, а кандидатов партии — за проделанную работу. Он отметил, что партия, «не затрачивая больших денег», провела «масштабную и эффективную кампанию». «Мы провели выборную кампанию чисто. [Но] наша победа еще раз была украдена. С каждым днем доказательств этому становится всё больше», — заявил Текебаев. Сбой на сайте Во время публикации результатов голосования с автоматических урн (АСУ) на сайте ЦИК произошёл сбой и там появились некорректные цифры. После публикации первых данных общая сумма процентов, набранных партиями, достигала более 150%, а партий-победителей — более 130%. ЦИК на некоторое время удалила данные и опубликовала новые, но и те не сходятся. Из-за этого несколько партий, в том числе «Ата Мекен» заявили, что не признают итоги предварительных выборов и обвинили власти в фальсификациях. 29 ноября сторонники нескольких партий вышли на митинг к зданию Центризбиркома. Там они потребовали от властей аннулировать итоги выборов, в течение двух дней назначить новые выборы и отправить ЦИК в отставку. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kloop | Новости Кыргызстана (@kloopnews) ЦИК же в ответ извинилась за «механическую ошибку» и пообещала пригласить представителей политических партий, чтобы дать полную информацию о ней. В Центризбиркоме сообщили, что их специалист ошибочно удвоил цифру при публикации данных голосования на сайте ЦИК, полученных с АСУ. Позже он это поправил. Обвинения в фальсификация опровергает и президент Садыр Жапаров. Он настаивает, что «власть не вмешивалась ни в избирательный процесс, ни в работу ЦИК». Также Жапаров сообщил, что ГКНБ начал проверку специалиста ЦИК, допустившего ошибку при публикации данных голосования, полученных с АСУ. По его словам, его проверят на предмет сговора «с некоторыми силами» — не исключается, что ошибка могла быть намеренной, чтобы был повод к протестам. ЦИК несколько раз отмечала, что официальные итоги выборов подводятся после ручного подсчета голосов, который в настоящее время ещё не завершился. Читать по теме: Президент: ГКНБ проверит специалиста ЦИК, который ошибся при публикации данных об итогах выборов Парламентские выборы Парламентские выборы в Кыргызстане проходили по смешанной избирательной системе. 54 депутата избирались по спискам партий, а 36 нардепов как выдвиженцы от одномандатных избирательных округов. В выборах участвовала 21 партия, и почти 300 кандидатов по округам. По данным ЦИК на 17:30, поступили протоколы после ручного подсчета по 28% бюллетеней. К этому моменту 5-процентный избирательный порог, необходимый для прохождения в Жогорку Кенеш, преодолевают 7 партий: «Ата-Журт Кыргызстан» — 14,65%;

«Ынтымак» — 13,98%;

«Ишеним» — 11,84%;

«Ыйман Нуру» — 7,65%;

«Альянс» — 6,96%;

«Эл умуту» — 6,01%;

«Бутун Кыргызстан» — 5,7%. «Ата Мекен» же пока набрал 3,02% голосов.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!