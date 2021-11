ЦИК объявит перевыборы в округах, где победил кандидат «против всех» после официального подведения итогов 18 декабря. Об этом в интервью ИА 24.kg сообщил член Центризбиркома Кайрат Маматов. «Против всех» лидирует пока в Свердловском и Первомайском избирательных округах Бишкека. Маматов отметил, что если данные с АСУ совпадут с итогами ручного подсчета, то там объявят перевыборы. «Перевыборы пройдут в течение месяца. Выдвигаться смогут и те кандидаты, кто участвовал в гонке по этим округам, и новые. Число претендентов не ограничено. Не смогут баллотироваться только те, кто замешан в нарушениях, повлиявших на волеизъявление избирателей», — сообщил он. Парламентские выборы Парламентские выборы в Кыргызстане проходили по смешанной избирательной системе. 54 депутата избирались по спискам партий, а 36 нардепов как выдвиженцы от одномандатных избирательных округов. В выборах участвовала 21 партия, и почти 300 кандидатов по округам. Официальные окончательные итоги подведут после окончания ручного подсчёта голосов. Читать по теме: Как будет выглядеть седьмой созыв?

