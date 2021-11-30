В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) через два дня после скандала детально рассказали причину «механической ошибки», из-за которой при публикации предварительных итогов голосования у некоторых партий и кандидатов удвоились голоса, но затем исчезли.

Как система работает?

В ЦИК отметили, что публикуют данные о голосовании в табличной форме, чтобы они были понятны широкой публике.

«Внутри зеленого квадрата вы видите размещенный в ЦИК сервер и избирательные урны. После 20:00 участковая комиссия распечатывает итоговый отчет автоматической считывающей урны (АСУ) в присутствии всех членов участковой комиссии и наблюдателей. При этом данные АСУ автоматически отправляются на сервер после завершения печати итогового отчета АСУ. Сервер автоматически публикует данные на сайте Информационной избирательной системы (ИИС), обозначенного красным квадратом», — рассказали в комиссии.

Система ЦИК. Фото: пресс-служба Центризбиркома

Что пошло не так?

По данным ЦИК, голоса удвоились и затем пропали из-за того, что специалист Центризбиркома «ошибочно удвоил цифру (механическая ошибка при написании формулы калькуляции) при публикации данных голосования на сайте инфосистемы, полученных с АСУ».

В комиссии рассказали, что через некоторое время специалист ЦИК исправил формулу в визуализации данных.

«При этом, отмечаем, что в АСУ и в основной системе данные остаются неизменными. Данная система не дает сбоев. Сегодня она также работает исправно. Эта ошибка была одинаковой не только для непрошедших партий, но и для всех», — подчеркнули в Центризбиркоме.

Здание ЦИК.

Кроме того, в комиссии добавили, что «никто не может получить доступ к АСУ для голосования, системе, серверу и войти, даже если захочет».

«Это автоматизированная информационная система. Вмешательство человеческого фактора невозможно. Сервер производит только свод данных голосования, полученных автоматически и бесконтактно с АСУ. Точнее говоря, его роль — выдача предварительных итогов голосования сразу после завершения выборов на сайт инфосистемы», — отметили в ЦИК.

«Нам нечего скрывать»

В Центризбиркоме напомнили, что «окончательный точный результат будет объявлен только по итогам ручного подсчета».

«При этом результат, полученный сервером с АСУ, не сильно отличается от полученного результата при ручном пересчете», — отметили в комиссии.

При это в ЦИК подчеркнули, что ручной подсчёт «проводится открыто, гласно в присутствии наблюдателей от кандидатов, партии и общественных организаций».

«Нам нечего скрывать. И мы говорим политикам, заявляющим, что ЦИК подменит бюллетени ночью: у нас всего 31 тысяча членов избирательных комиссий по всей стране. Есть среди них и ваши представители. А представьте, что 31 тысяча человек бегают с бюллетенями и подбрасывают их. Это абсурд. В наши дни любое малейшее действие мгновенно становится общеизвестным. Давайте не будем сомневаться в друг друге», — призвали в Центризбиркоме.

Митинг нескольких партий возле ЦИК 29 ноября. Они не согласны с предварительными итогами парламентских выборов. Фото: «Клооп»

Парламентские выборы и сбой

Парламентские выборы в Кыргызстане проходили по смешанной избирательной системе. 54 депутата избирались по спискам партий, а 36 нардепов как выдвиженцы от одномандатных избирательных округов. В выборах участвовала 21 партия, и почти 300 кандидатов по округам.

Но во время публикации результатов голосования с автоматических урн (АСУ) на сайте ЦИК произошёл сбой и там появились некорректные цифры. После публикации первых данных общая сумма процентов, набранных партиями, достигала более 150%, а партий-победителей — более 130%. ЦИК на некоторое время удалила данные и опубликовала новые, но и те не сходятся.

Из-за этого несколько партий заявили, что не признают итоги предварительных выборов и обвинили власти в фальсификациях. 29 ноября сторонники нескольких партий вышли на митинг к зданию Центризбирока. Там они потребовали от властей в течение двух дней назначить новые выборы и отправить ЦИК в отставку.

ЦИК же в ответ извинилась за «механическую ошибку» и пообещала пригласить представителей политических партий, чтобы дать полную информацию о ней.

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Секретарь Совбеза пообещал уйти в отставку, если данные с АСУ не сойдутся с итогами ручного голосования