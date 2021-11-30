Республиканский штаб сообщил, что на 30 ноября в Кыргызстане скончались три пациента с коронавирусом.
По данным штаба, за все время пандемии в стране скончались 2 746 пациента с ранее выявленным коронавирусом.
В штабе также сообщили, что за сутки по Кыргызстану выявили 66 новых случаев заражения коронавирусом:
- Бишкек — 19;
- Чуйская область — 30;
- Ошская область — 4;
- Таласская область — 1;
- Джалал-Абадская область — 5;
- Баткенская область — 7.
Всего за все время пандемии в стране зарегистрировали 183 351 случай заражения коронавирусом.
С выздоровлением из больниц и стационаров за сутки выписали 118 пациентов. За все время с выздоровлением из больниц и стационаров выписали 178 230 пациентов, переболевших коронавирусом.
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