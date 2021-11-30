Французский еженедельник France Football в ночь с 29 на 30 ноября назвал обладателей «Золотого мяча». Эта награда считается самой престижной индивидуальным призом для футболиста, которая вручается с 1956 года.
Лучшим футболистом по версии France Football стал нападающий французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси. Тем самым он стал обладателем «Золотого мяча» в рекордный седьмой раз. До этого он получал награду в 2009–2012, 2015 и 2019 годах.
Главным его соперником за звание «лучшего футболиста» в этом году считали нападающего немецкой «Баварии» и капитана сборной Польши Роберта Левандовского. Поляк занял второе место.
Португалец и нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду — главный конкурент Месси по числу «Золотых мячей» — в этом году занял шестое место.
«Я бы хотел отдельно упомянуть Роберта Левандовского. Конкурировать с тобой — большая честь. Все знают, что в прошлом году ты был победителем. Думаю, France Football должен вручить тебе “Золотой мяч” за 2020 год. Ты заслужил его. Он должен стоять у тебя дома», — сказал Месси едва взойдя на сцену за наградой.
В прошлом году вручение «Золотого мяча» France Football отменил из-за скомканного коронавирусом футбольного сезона 2019-2020 года.
Лучшей футболисткой по версии France Football стала Алексия Путельяс, которая выступает за «Барселону» и сборную Испании.
В сезоне 2020-2021 она со своим клубом выиграла Лигу чемпионов (самый престижный клубный турнир для европейских команд) среди женщин и вошла в символическую сборную сезона.
В ходе церемонии были вручены и другие награды:
- Лучший вратарь мира — Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ);
- Лучший молодой футболист — Педри («Барселона»);
- Лучший нападающий — Роберт Левандовски («Бавария»);
- Лучший клуб года — «Челси» (Англия).