Французский еженедельник France Football в ночь с 29 на 30 ноября назвал обладателей «Золотого мяча». Эта награда считается самой престижной индивидуальным призом для футболиста, которая вручается с 1956 года.

Лучшим футболистом по версии France Football стал нападающий французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси. Тем самым он стал обладателем «Золотого мяча» в рекордный седьмой раз. До этого он получал награду в 2009–2012, 2015 и 2019 годах.

Une belle soirée au Théâtre du Châtelet pour 𝙇𝙚𝙤 𝙈𝙚𝙨𝙨𝙞 🏆 pic.twitter.com/Pi7hpPL3Pg — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 29, 2021

Главным его соперником за звание «лучшего футболиста» в этом году считали нападающего немецкой «Баварии» и капитана сборной Польши Роберта Левандовского. Поляк занял второе место.

Португалец и нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду — главный конкурент Месси по числу «Золотых мячей» — в этом году занял шестое место.

«Я бы хотел отдельно упомянуть Роберта Левандовского. Конкурировать с тобой — большая честь. Все знают, что в прошлом году ты был победителем. Думаю, France Football должен вручить тебе “Золотой мяч” за 2020 год. Ты заслужил его. Он должен стоять у тебя дома», — сказал Месси едва взойдя на сцену за наградой.

В прошлом году вручение «Золотого мяча» France Football отменил из-за скомканного коронавирусом футбольного сезона 2019-2020 года.

Лучшей футболисткой по версии France Football стала Алексия Путельяс, которая выступает за «Барселону» и сборную Испании.

В сезоне 2020-2021 она со своим клубом выиграла Лигу чемпионов (самый престижный клубный турнир для европейских команд) среди женщин и вошла в символическую сборную сезона.

В ходе церемонии были вручены и другие награды: