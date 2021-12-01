Азиатский банк развития планирует помочь Бишкеку с покупкой электробусов. Сообщается, что АБР утвердил пакет финансирования этого проекта в размере $50,65 млн.

В банке отметили, что электробусы помогут сократить выбросы углекислого газа и снизить загруженность дорог.

Электробус. Фото: Пресс-служба мэрии Бишкека

Финансирование состоит из кредита в размере $25 млн, гранта в размере $25 млн и софинансирования в размере $650 тыс из Фонда технологий высокого уровня.

Эти деньги планируют потратить на закупку 120 современных аккумуляторных электрических автобусов, которые заменят устаревшие автобусы на дизельном топливе и троллейбусы.

«Этот проект является первым шагом к долгосрочной электрификации транспортного сектора Кыргызской Республики», — заявил специалист АБР по энергетике Йоханнес Фогель.

Также в проекте предусмотрены средства на модернизацию инфраструктуры двух троллейбусных депо и создание 3,5-километрового пилотного коридора зеленой мобильности для увеличения скорости движения автобусов.

«Транспортный сектор является основным источником загрязнения воздуха в Бишкеке. Быстрый рост числа городских пассажирских автомобилей и микроавтобусов привел за последние годы к значительному ухудшению качества воздуха в Бишкеке», — отметили в АБР.

Об этом проекте мэрия Бишкека сообщала еще в прошлом году. Однако тогда на эти же деньги планировалась покупка 350 электробусов.