Национальный банк с 1 декабря вводит в обращение две новые коллекционные монеты «Спасибо за жизнь!» и «Содружеству Независимых Государств — 30 лет». Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка.
Первая монета посвящена «работникам здравоохранения, правоохранительных органов, волонтерам и всем тем, кто трудится для преодоления пандемии COVID-19».
На лицевой стороне медно-никелевой коллекционной монеты изображены представители различных профессий и волонтёр. В верхней части монеты «размещено стилизованное изображение росы и восхода солнца, символизирующих пробуждающуюся природу, рассвет и новую жизнь».
По окружности монеты размещена надпись: «Спасибо за жизнь!». В нижней части монеты указан ее номинал — «1 сом».
«Основным сюжетом оборотной стороны монеты являются стилизованное дерево в виде сплоченных людей как символ единения, мироздания и жизни. В центре монеты изображен герб Кыргызской Республики», — отметили в Нацбанке.
Эту коллекционную монету можно купить за 880 сомов.
На лицевой стороне коллекционной монеты «Содружеству Независимых Государств — 30 лет» изображена эмблема СНГ. В нижней её части указан ее номинал — «10 сом».
«Основным сюжетом оборотной стороны монеты являются переплетенные линии, символизирующие дороги сотрудничества, взаимодействия и развития. В центре монеты изображен герб Кыргызской Республики», — говорится в сообщении Нацбанка.
Эту коллекционную монету можно купить за 3 890 сомов.