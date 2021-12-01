Национальный банк с 1 декабря вводит в обращение две новые коллекционные монеты «Спасибо за жизнь!» и «Содружеству Независимых Государств — 30 лет». Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка.

Первая монета посвящена «работникам здравоохранения, правоохранительных органов, волонтерам и всем тем, кто трудится для преодоления пандемии COVID-19».

На лицевой стороне медно-никелевой коллекционной монеты изображены представители различных профессий и волонтёр. В верхней части монеты «размещено стилизованное изображение росы и восхода солнца, символизирующих пробуждающуюся природу, рассвет и новую жизнь».

Лицевая сторона коллекционной монеты «Спасибо за жизнь!». Фото: пресс-служба Нацбанка Оборотная сторона коллекционной монеты «Спасибо за жизнь!». Фото: пресс-служба Нацбанка

По окружности монеты размещена надпись: «Спасибо за жизнь!». В нижней части монеты указан ее номинал — «1 сом».

«Основным сюжетом оборотной стороны монеты являются стилизованное дерево в виде сплоченных людей как символ единения, мироздания и жизни. В центре монеты изображен герб Кыргызской Республики», — отметили в Нацбанке.

Эту коллекционную монету можно купить за 880 сомов.

На лицевой стороне коллекционной монеты «Содружеству Независимых Государств — 30 лет» изображена эмблема СНГ. В нижней её части указан ее номинал — «10 сом».

«Основным сюжетом оборотной стороны монеты являются переплетенные линии, символизирующие дороги сотрудничества, взаимодействия и развития. В центре монеты изображен герб Кыргызской Республики», — говорится в сообщении Нацбанка.

Лицевая сторона коллекционной монеты «Содружеству Независимых Государств — 30 лет». Фото: пресс-служба Нацбанка Оборотная сторона коллекционной монеты «Содружеству Независимых Государств — 30 лет». Фото: пресс-служба Нацбанка

Эту коллекционную монету можно купить за 3 890 сомов.