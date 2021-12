На лидера «Ата Мекен» Омурбека Текебаева 1 декабря было совершено нападение. Об этом сообщил сам политик в эфире телеканала «Жалбырак ТВ». После нападения на лице политика видны ссадины, а его рот в крови. Омурбек Текебаев после нападения. Фото: «Азаттык» По его словам, около десятка (по данным СМИ, 70-80) неизвестных мужчин напали на него возле здания Park Hotel. Текебаев отметил, что мужчины приехали на специальных маршрутках, были в масках и пытались его увести. «Сказали: “пойдём поговорим в другом месте”. Там начали собираться и другие люди, и снимать это на телефон. После этого они наверное побоялись, что их узнают, и поэтому отобрали телефоны у меня и окружающих», — рассказал он. Политик добавил, что неизвестные мужчины также разбили ему очки. По мнению Текебаева, нападение было связано с тем, что их партия не признаёт итоги прошедших выборов. «Кто-то дал им наводку, скорее всего правоохранители. Приехали пытались запугать. У нас устанавливается бандитская власть […] Вот выборы ещё не закончились, но мы видим какая форма власти [сейчас]. Они, оказывается, поддерживают нынешнюю власть. Они сказали, что она [власть] хороша и её выбрал народ. Спрашивали, почему я недоволен прошедшими выборами. Когда я спросил [одного из нападающих]: “Кого ты поддерживаешь? Садыра?”, он побоялся ответить. Другими словами — политический грамотный человек», — сказал он. Политик также уверен в том, что нападение было «политическим». «Это чисто политическое нападение. Это начало политического террора. Начали именно с меня. Думали, что тогда другие испугаются. Они обвиняли нас в том, что мы посмели сомневаться в итогах выборов. Они [нападавшие], говорят: “Почему вы митингуете у ЦИК?”» — сказал он. Он отметил, что милиция должна задержать нападавших и «камер в городе много». МВД пока не прокомментировало нападение на политика. Ранее «Ата Мекен» заявила, что они не признают итоги прошедших выборов в парламент и обвинил власти в фальсификациях. «Эти выборы должны были поставить точку в политическом кризисе, длящемся один год. Но, к сожалению, они [выборы] наоборот усилили его», — заявил Текебаев. Кроме того, лидер «Ата Мекена» несколько раз критиковал президента Садыра Жапаров и говорил, что в стране устанавливается «единоличная власть» и это «приведёт в тупик». Президент в ответ сказал, что Текебаев «либо выжил из ума, либо завидует». «Говорю “выжил из ума”, потому что он [Текебаев] считает правильной лишь ту дорогу, которую он видит», — сказал он. Читать по теме: Садыр Жапаров: «Кумтор» принадлежит Кыргызстану, а Текебаев выжил из ума или завидует

