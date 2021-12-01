Генпрокурор Курманкул Зулушев запросил у парламента согласие на привлечение к уголовной ответственности депутата Жогорку Кенеша от партии СДПК Бактыбека Жетигенова.

Бактыбек Жетигенов. 

Парламентарии рассмотрят вопрос об образовании специальной депутатской комиссии на заседании 1 декабря.

Сотрудники ГКНБ задержали Жетигенова 26 ноября и водворили в СИЗО до января. Всего в спецслужбе сообщили о 15 задержанных: депутаты, чиновники, члены движения «Эл ынтымагы» и Партии зеленых.

Всех их задержали по делу о попытке захвата власти. А милиция предоставила фотографии оружия, найденного у задержанных. И сообщила о найденных наркотиках.

Фото: ГКНБ

В спецслужбе заявили, что у ведомства есть «неопровержимые доказательства» преступной деятельности группы людей, которая работала под руководством ряда депутатов парламента и бывших высокопоставленных чиновников.

По данным спецслужб, группа набирала около тысячи человек для организации массовых протестов. Но, чтобы пресечь эту деятельность, сотрудники ГКНБ провели обыск в домах участников группы и нашли у них оружие, наркотики и документы, «подтверждающие подготовку к преступлению».

До задержания о попытке захвата власти говорил президент Садыр Жапаров. Он заявил, что некоторые политики планируют вооруженный переворот.

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