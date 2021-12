Генпрокурор Курманкул Зулушев запросил у парламента согласие на привлечение к уголовной ответственности депутата Жогорку Кенеша от партии СДПК Бактыбека Жетигенова. Бактыбек Жетигенов. Парламентарии рассмотрят вопрос об образовании специальной депутатской комиссии на заседании 1 декабря. Сотрудники ГКНБ задержали Жетигенова 26 ноября и водворили в СИЗО до января. Всего в спецслужбе сообщили о 15 задержанных: депутаты, чиновники, члены движения «Эл ынтымагы» и Партии зеленых. Всех их задержали по делу о попытке захвата власти. А милиция предоставила фотографии оружия, найденного у задержанных. И сообщила о найденных наркотиках. Фото: ГКНБ В спецслужбе заявили, что у ведомства есть «неопровержимые доказательства» преступной деятельности группы людей, которая работала под руководством ряда депутатов парламента и бывших высокопоставленных чиновников. По данным спецслужб, группа набирала около тысячи человек для организации массовых протестов. Но, чтобы пресечь эту деятельность, сотрудники ГКНБ провели обыск в домах участников группы и нашли у них оружие, наркотики и документы, «подтверждающие подготовку к преступлению». До задержания о попытке захвата власти говорил президент Садыр Жапаров. Он заявил, что некоторые политики планируют вооруженный переворот.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!