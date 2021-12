Госкомитет нацбезопасности КР заявил, что ни одно иностранное государство не может вмешиваться во внутриполитические дела Кыргызстана. Поводом для заявления стал материал «Турцию уличили в подготовке государственного переворота в Киргизии», который был опубликован 26 ноября на российском сайте Lenta.ru. В комитете отметили, что данная информация является «фейковой», и не соответствует действительности. «ГКНБ КР официально заявляет о том, что ни одно из иностранных государств не может вмешиваться во внутриполитические дела Кыргызстана. Госкомитет не допустит какого-либо вмешательства, а также попыток оказать влияние на процессы, происходящие в обществе и государстве», — говорится в сообщении ведомства. Что это за переворот? В материале российского СМИ сообщается, что сотрудники ГКНБ задержали группу людей, которые в сговоре с Турцией готовились осуществить государственный переворот в Кыргызстане. «За ними стоят некоммерческие организации (НКО), связанные с Турцией и различными турецкими фондами, активно работающими на территории Киргизии. Пока, однако, неясно, идет ли речь об организациях, которые спонсировал религиозный проповедник и общественный деятель Фетхуллах Гюлен, или же это структуры, финансируемые официальной Анкарой», — пишет издание со ссылкой на телеграм-канал WarGonzo. Канал, в свою очередь, ссылается на «источники в силовых структурах» Кыргызстана. Задержание перед выборами действительно было. Ранее на заседании ЦИК представитель ГКНБ сообщил, что была обезврежена группировка, которая планировала захватить власть после парламентских выборов. Он отметил, что насильственный захват власти готовили кандидаты от «Партии Зелёных Кыргызстана» Нурис Суеркулов, Руслан Акматбеков и Бекназар Купешев. Как сообщало издание 24.kg, в рамках расследования уголовного дела о попытке захвата власти был также задержан депутат парламента Бакытбек Жетигенов. По предварительным данным, депутата задержали и водворили в СИЗО. Следствие считает, что он вступил в сговор с лидером объединения «Эл Ынтымагы» Аскатом Темралиевым. Члены этого движения и Бакытбек Жетигенов готовили массовые протесты в столице, после которых должен был произойти насильственный захват власти. Известно, что Аскат Темралиев и еще десять членов движения «Эл Ынтымагы» и Партии зеленых Кыргызстана водворены в СИЗО-1 Бишкека. Досудебное производство по делу начали по статье «Приготовление к насильственному захвату власти». После этого Генпрокуратура создала комиссию для расследования. «После оглашения итогов предстоящих выборов, рассчитывая на поддержку политических сил, в том числе проигравших выборы, группа планировала организовать массовые акции протеста в Бишкеке с последующим столкновением с силами правопорядка и насильственным захватом власти», — заявили в ГКНБ. Также, по данным спецслужб, группа набирала около тысячи человек для организации массовых протестов. Чтобы пресечь эту деятельность, сотрудники ГКНБ провели обыск в домах участников группы и нашли у них оружие, наркотики и документы, «подтверждающие подготовку к преступлению». Турция и похищенный гражданин Кыргызстана Однако, турецкие спецслужбы в 2021 году уже действовали в Кыргызстане. В данное время в Анкаре под стражей находится гражданин Кыргызстана, глава сети «Сапат» Орхан Инанды*, который был похищен из Кыргызстана турецкими спецслужбами. Инанды подозревают в управлении вооруженной террористической организацией, и прокуратура Анкары потребовала для Инанды наказания в виде лишения свободы сроком от 15 до 22 лет и 6 месяцев. *Орхан Инанды — уроженец Турции, приехал в Кыргызстан в 1995 году, а в 2012-м получил гражданство. Инанды возглавлял сеть кыргызско-турецких учебный учреждений «Сапат». Данную образовательную сеть в Турции связывают с движением религиозного деятеля Фетхуллаха Гюлена — ФЕТО, которое признано в Турции террористическим. Инанды пропал 31 мая в Бишкеке. Больше месяца его искали в Кыргызстане, и в других странах через Интерпол. Но о его местонахождении стало известно только 5 июля, когда сам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган публично сообщил, что Инанды был доставлен в Турцию спецслужбами страны. Адвокат руководителя сети школ Халил Ибрагим Йылмаз сказал, что Инанды похитили «трое мужчин кыргызской национальности», которых глава сети лицеев «Сапат» не знает. Адвокат также рассказал, что со здоровьем у Инанды все в порядке, на пытки он не жаловался. «Но видимо во время похищения в Кыргызстане ему нанесли телесные повреждения. Здесь оказывают психологическое давление, но он сказал, что физического вреда не причиняли», — сказал Йылмаз. На слова Эрдогана кыргызские власти отреагировали лишь к концу дня 6 июля. МИД вручил ноту протеста турецкому послу в стране и призвал вернуть гражданина Кыргызстана Орхана Инанды. Президент Садыр Жапаров же заявил, что страна будет «требовать возврата Орхана Инанды» и вопрос уже поднят перед турецкой стороной. Но уже 8 июля ГУВД Бишкека сообщило, что у Инанды было два гражданства — Кыргызстана и Турции. По данным милиции, он, имея паспорт гражданина Турции со сроком действия до 2024 года, в 2012 году получил ID-паспорт и загранпаспорт Кыргызстана. В милиции добавили, что Инанды не отказался от гражданства Турецкой Республики. Кроме того, ГУВД сообщило, что ещё в 2019 году было начато расследование по факту законности получения Орханом Инанды паспорта Кыргызстана. Между тем, международная правозащитная организация Human Rights Watch назвала похищение турецкими спецслужбами гражданина Кыргызстана Орхана Инанды «безжалостным пренебрежением законами и нормами международного права». Human Rights Watch подозревает власти Кыргызстана в сговоре с Турцией. «Тот факт, что Инанды, гражданин Турции и Кыргызстана, мог быть похищен на кыргызской земле только для того, чтобы быть незаконно вывезенным из страны спецслужбами Турции, предполагает, что правительство Кыргызстана либо не желает, либо не способно противостоять Анкаре или прямо вступило с ними в сговор», — говорит Хью Уильямсон, директор Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии. Группы гражданского общества и другие лица выразили недовольство в связи с насильственным переводом Инанды в Турцию. Они считают, что кыргызское правительство не провело тщательного расследования его исчезновения. Комитет ООН против пыток на своей сессии 10 ноября так же раскритиковал Кыргызстан за невыполнение международных обязательств в деле с Орханом Инанды.



Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!