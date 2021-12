Госантимонополия наказала ОАО «Оптима Банк» за использование в своей рекламе искаженной карты Кыргызстана. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. «В ходе мониторинга рекламы, распространяемой в интернет в зоне kg, на сайте банка было обнаружено изображение искаженной карты страны. В частности, на ней село Ак-Сай Баткенской области отделено от территории Кыргызской Республики», — проинформировали в госструктуре. В Госантимонополии отметили, что были нарушены законы «О рекламе» и «О государственной границе Кыргызской Республики», и в отношении ОАО «Оптима Банк» составили протокол. Между тем, в банке ИА 24.kg сообщили, что карту сняли с официального сайта еще в сентябре, и она сейчас нигде не отображается. «ОАО не согласно с решением госагентства. “Оптима Банк” находит действия антимонопольного органа по проверке сайта незаконным, так как органом, регулирующим вопрос, является Нацбанк», — отметили в акционерном обществе. Скандалы с искаженными картами За последнее время это уже не первый громкий случай с искажением карт Кыргызстана. Так, 20 ноября президент Садыр Жапаров поздравлял в госрезиденции отличившихся сотрудников прокуратуры с их профессиональным праздником. На карте Кыргызстана за его спиной в это время оказалось, что анклав Ворух присоединен к Таджикистану — вместе с участком кыргызской земли. *Ворух — это таджикский анклав, окруженный территорией Кыргызстана. Вокруг него не раз происходили приграничные конфликты из-за того, что власти обеих стран многие годы не могут согласовать свои границы после распада СССР. Неправильная карта вызвала шквал негодования среди пользователей кыргызских соцсетей. Сразу после этого снимки с ней были удалены с сайта главы государства. Позже Генпрокуратура пояснила, что за организацию мероприятия в госрезиденции отвечало управление главного надзорного органа, а этот баннер был заказан у частной компании. «В отношении ответственных сотрудников за такую ​​халатность, допущенную исполнителями заказа, будут приняты соответствующие меры», — заявили в Генпрокуратуре. Также в надзорном органе выразили благодарность гражданам, «которые превыше всего ставят целостность нашей страны». После этого в социальных сетях появилась искаженная фотография карты страны в учебниках родиноведения за третий класс 2019 и 2021 годов выпуска. На картах видно, что таджикский анклав Ворух отделен от Кыргызстана. В минобразования и науки ответили 24.kg, что знают об учебнике с неправильным изображением карты страны. По данным сотрудника пресс-службы, книга на кыргызском языке была издана в 2019-м в типографии «Аркус». «Тут вопрос к авторам и типографии. Некоторые школы до сих пор пользуются учебником. Теперь главное — исправить ошибку, когда будем переиздавать. Как вы знаете, в этом году создан издательский центр «Окуу китеби» при министерстве. Думаем, таких ошибок впредь не будет», — заметил он. В министерстве образования также отметили, что никому не предъявляли претензий и, видимо, не попытались даже исправить ошибку. «Мы проведем разбирательство», — заверили в ведомстве. Неопределённая граница и конфликты Неопределенная линия границы становится причиной частых конфликтов в приграничных поселениях — из-за земли, воды и незаконных пересечений границы. Последний конфликт начался 28 апреля. В тот день около 100-150 граждан Кыргызстана и Таджикистана закидали друг друга камнями, а позже началась перестрелка. Причиной послужили работы на водораспределительном пункте «Головной». 29 апреля ситуация обострилась и события переросли в вооруженный конфликт. Власти обеих стран несколько раз заявляли о прекращении огня и выводе войск, но перемирие быстро нарушалось. Окончательного прекращения огня удалось достичь 1 мая после переговоров правительственных делегаций. А 3 мая стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации. По последним данным, в результате конфликта погибли 36 кыргызстанцев, в том числе дети. Всего пострадали 189 человек. Власти Таджикистана информацию о погибших и раненых озвучили лишь 6 мая. Всего, по данным властей Таджикистана, в ходе вооруженного конфликта скончались 19 человек и получили ранения 87 таджикистанцев.

