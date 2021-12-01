Международная некоммерческая организация OCCRP сделала заявление после того, как YouTube удалил видео «Клоопа» на основании того, что оно содержало «оскорбления, угрозы или запугивание».

*(OCCRP) – некоммерческая организация, которая объединяет более пятидесяти независимых СМИ со всего мира и публикует расследования о коррупции. «Клооп» также работает в партнерстве с OCCRP, что позволило опубликовать резонансные расследования о коррупционных схемах на кыргызской таможне.

Кроме удаления видео, YouTube также запретил «Клоопу» в течение недели публиковать новые видеоматериалы на своем канале. В организации считают, что этой блокировкой YouTube оказал «кыргызскому народу серьезную медвежью услугу».

«”Клооп” — отмеченная наградами организация, которая в партнерстве с OCCRP, Радио Свободная Европа и другими международными СМИ предоставляет журналистские расследования в сложных условиях», — отметили в организации.

«Клооп» требует от YouTube немедленно восстановить удалённое видео и снять все ограничения с нашего канала

В OCCRP подчеркнули, что, кроме расследований, «Клооп» также занимается освещением ежедневных событий и выборов, последние из которых прошли в стране 28 ноября. Организация также согласна с тем, что удаленное видео «Клоопа» было безобидным.

«Трудно представить, чтобы YouTube сознательно присоединился к агрессивному правительству против группы молодых независимых журналистов. И есть основания полагать, что удаление было результатом автоматизированного действия — русскоязычная версия видео остается доступной без проблем», — считают в OCCRP.

Однако, как отмечают в организации, служба YouTube не связывалась с редакцией «Клоопа». Поэтому нет никаких оснований, что YouTube рассмотрела апелляцию «Клоопа».

«Срок действия запрета YouTube на публикацию новых видео истекает в эту пятницу (3 декабря), но ущерб уже нанесен. OCCRP вместе с “Клооп” призывает YouTube и его материнскую компанию Google расследовать этот инцидент, и изменить свою политику реагирования на жалобы пользователей, особенно если они не соответствуют действительности», — говорится в сообщении организации.