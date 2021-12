Госкомитет нацбезопасности проводит проверку по факту сбоя системы* на официальном сайте Центральной избирательной комиссии в день выборов в парламент. *Тогда, после публикации первых данных общая сумма процентов, набранных партиями, достигала более 150%, а партий-победителей – более 130%. ЦИК на некоторое время удалила данные и опубликовала новые. Но сумма проголосовавших по одномандатным округам стала отличаться на 2000 человек от цифры проголосовавших, предоставленной ЦИК. ГКНБ утверждает, что специалисты ЦИКа зафиксировали данный сбой в системе и попытались исправить ошибку в программном коде, после чего «веб-ресурс начал отображать корректные данные». По данным ведомства, сбой произошел из-за ошибки в коде формулы на странице отображения данных, и это не имеет отношения к программе свода данных с АСУ. «При разработке программного кода веб-ресурса была допущена ошибка при суммировании количества действительных бюллетеней и бюллетеней, отданных за кандидатов, в результате чего были отображены избыточные данные. При предварительном тестировании программного кода техническими специалистами ЦИК механическая ошибка не была выявлена», — отметили в ГКНБ. В ведомстве заверяют, что, в целях обеспечения кибербезопасности, ГКНБ и ЦИК ранее проводили техническую проверку информационной избирательной системы. Однако, «во время проведения выборов на информационную систему ЦИК были совершены компьютерные атаки». «Аналогичные атаки происходят систематически, однако, они фиксируются и успешно отражаются. Это говорит об эффективности имеющихся в ЦИК средств защиты информации», — считают в пресс-центре. В ГКНБ также заверили, что в рамках своих полномочий продолжает взаимодействовать с ЦИК по обеспечению кибербезопасности ИИС. Сбой на сайте Во время публикации результатов голосования с автоматических урн на сайте ЦИК произошел сбой и там появились некорректные цифры. После публикации первых данных общая сумма процентов, набранных партиями, достигала более 150%, а партий-победителей — более 130%. ЦИК на некоторое время удалила данные и опубликовала новые, но и те не сошлись. Из-за этого несколько партий, в том числе «Ата Мекен», заявили, что не признают итоги предварительных выборов и обвинили власти в фальсификации результатов. 29 ноября сторонники нескольких партий вышли на митинг к зданию Центризбиркома. Там они потребовали от властей аннулировать итоги выборов и назначить новые выборы, отправив ЦИК в отставку. Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова прокомментировала сбой сайта в день выборов. «С правой стороны идет информация о подсчетах АСУ, с левой стороны — просто таблица для более удобной визуализации итогов голосования. И в этой таблице у нас некорректно маленькая формула была заложена. Поэтому она взяла данные с основной таблицы и некорректно отобразила их — прибавила 2 позиции, которые не должны были прибавляться. Это было сразу замечено. Неверная только программа отображения», — сказала она. Представитель кабмина Эдиль Байсалов озвучил свою версию — про «атаку, диверсию и саботаж». «Сбой — это огромная провокация для того, чтобы мы с вами все здесь переругались. Это не шутка. Я считаю, что это атака на всех нас, это диверсия, саботаж и попытка подрыва нашей государственности. Они хотят разгромить кыргызов», — заявил Байсалов. А Совбез сослался на атаку хакеров из 20 стран. «Хакерские атаки совершены, предположительно, из 20 стран, но благодаря хорошей защите сервер не пострадал», — сказал секретарь совбеза Марат Иманкулов.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!