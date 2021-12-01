В Кыргызстане 28 ноября завершились выборы в Жогорку Кенеш. На этот раз в выборных гонках участвовала 21 политическая партия. Всего в качестве кандидатов по стране — от партий и одномандатных округов — баллотировалось более 1000 кандидатов.

На эти выборы «Клооп» подготовил и направил 1400 наблюдателей. На протяжении двух дней они мониторили процесс голосования — 27 ноября на выездном голосовании, а 28 ноября в зданиях участковых и окружных избирательных комиссий.

*Юридически фонд «Клооп Медиа» не получил аккредитацию для мониторинга выборов — письмо с отказом подписано только зампредседателя ЦИК Нурланом Койчукеевым. Аккредитацию получило второе юридическое лицо нашего фонда — «Коомар Медиа». Но для удобства читателей мы будем писать везде «Клооп».

Наши наблюдатели фиксировали различные нарушения. В основном они сообщали нам о поломках АСУ (автоматические считывающие устройства), давлении на наблюдателей, о нарушении тайны голосования, массовых подвозах и незаконной агитации.

Избиратели голосуют в Оше. Фото: “Клооп”.

После закрытия УИК к нам стала поступать информация о том, что члены комиссий не выдают заверенные копии протоколов ручного подсчета голосов.

Голоса на выборах считают дважды: сначала через автоматические урны, затем вручную. По закону, результатами выборов считаются именно данные ручного подсчета.

Мы в «Клоопе» собрали все нарушения и объединили их в единую базу. Что вы можете там найти?

Пройдя по этой ссылке вы сможете ознакомиться со всеми нарушениями, которые за два дня голосования зафиксировали наши наблюдатели и внештатные корреспонденты в зданиях участковых и окружных избирательных комиссий.

Ещё вы сможете найти некоторые копии протоколов, которые нашим наблюдателям всё-таки удалось получить. Протоколы были собраны по единому округу с участковых и окружных избирательных комиссий.

Также в базу мы добавили имеющиеся протоколы УИКов с сайта ЦИК. Центризбирком пока собирает данные, и ещё не опубликовал все имеющиеся протоколы.

Для того, чтобы найти необходимую вам информацию, выберите название одного из следующих разделов в поисковой строке «формы»:

Протоколы УИКов с сайта ЦИК по единому округу

Протоколы от наблюдателей «Клоопа» по единому округу с ОИКов

Протоколы от наблюдателей «Клоопа» по единому округу с УИКов

Нарушения, зафиксированные наблюдателями «Клоопа» на УИКах

Нарушения, зафиксированные наблюдателями «Клоопа» на ОИКах