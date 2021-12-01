Кандидатка от партии «Ата Мекен» Клара Сооронкулова заявила, что если ЦИК не аннулирует предварительные итоги прошедших выборов и не проведет повторные, то это создаст революционную ситуацию. Об этом она сказала 1 декабря на митинге у здания ЦИК в Бишкеке, куда вышли несколько партий недовольных результатами выборов.

По её словам, эти выборы «вызывают много сомнений» и «прозрачности при подсчете голосов не было».

«Еще больше сомнений вызывают попытки властей: то система дает сбой, то еще какие-то разные объяснения ЦИК. Никто из них не может признать, что это были обыкновенный подлог, фальсификация и манипуляция данными», — заявила Сооронкулова.

По ее словам, несколько партий подписали меморандум со своими требованиями.

«Нужно провести повторные выборы или повторное голосование. Это нужно решить совместно с властью и ЦИК. Если будут повторные выборы, то нужно снизить избирательный порог. Это было требованием во время октябрьских событий 2020 года. И сначала это рассматривалось, но потом депутаты снова сделали так, как им удобно, и подняли его до 5%», — цитирует Сооронкулову «Азаттык».

Она добавила, что партии, недовольные предварительными итогами голосования, требуют отставки ЦИК и кабинета министров. По её словам, они также требуют привлечения к ответственности лиц, виновных в сложившейся ситуации.

Сбой сайта ЦИК и митинг

Ранее, во время публикации результатов голосования с автоматических урн, на сайте ЦИК произошел сбой и там появились некорректные цифры. После публикации первых данных общая сумма процентов, набранных партиями, достигала более 150%, а партий-победителей — более 130%. ЦИК на некоторое время удалила данные и опубликовала новые, но и те не сошлись.

Позже в глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова заявила, что причиной неполадок стала некорректно отображавшаяся формула в информационной избирательной системе (ИИС). По её словам, их специалист ошибочно удвоил цифру при публикации данных голосования на сайте ЦИК, полученных с АСУ. Позже он это поправил.

«При этом отмечаем, что в АСУ и в основной системе данные остаются неизменными», — подчеркнула она.

Но ряд партий, в том числе «Ата Мекен», заявили, что не признают итоги предварительных выборов и обвинили власти в фальсификации результатов.

По предварительным данным ЦИК, в парламент после поступления данных ручного подсчета с 43,4% участков, проходят: «Ата-Журт Кыргызстан», «Ынтымак», «Ишеним», «Ыйман Нуру», «Альянс», «Эл умуту» и «Бутун Кыргызстан».

29 ноября сторонники нескольких партий вышли на митинг к зданию Центризбиркома. Там они потребовали от властей аннулировать итоги выборов и назначить новые выборы, отправив ЦИК в отставку.

Власти опровергают обвинения в фальсификации. Президент Садыр Жапаров также заявил , что «власть не вмешивалась ни в избирательный процесс, ни в работу ЦИК».

Он сообщил, что ГКНБ начал проверку специалиста ЦИК, допустившего ошибку при публикации данных голосования, полученных с АСУ. По его словам, его проверят на предмет сговора «с некоторыми силами» — не исключается, что ошибка могла быть намеренной, чтобы был повод к протестам.

ЦИК несколько раз отмечала, что официальные итоги выборов подводятся после ручного подсчета голосов, который в настоящее время ещё не завершился.

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