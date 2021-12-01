Бывший глава минсельхоза и кандидат в депутаты от партии «Ата Мекен» Тилек Токтогазиев заявил АКИpress, что в отношении их партии применили админресурс.

Тилек Токтогазиев.

По его словам, их партия провела опрос среди 11 тысяч граждан. По результатам этого опроса, «Ата Мекен» входил в топ 4 партий, набрав больше 8%.

«В отношении нас все-таки применялся админресурс. Это как-то могло снизить наши результаты, но с 8% до 3,5% – это непохоже на действительность», — завил Токтогазиев.

Он также отметил, что при ручном подсчете увеличивается количество голосов «провластных» партий и уменьшаются голоса партии «Ата Мекен».

«В этот раз произошел большой сбой, так как многие наблюдатели не попали на подсчеты. Мы видим факты, что протоколы, попав в окружные избирательные участки, переписываются. Есть даже моменты, когда замазкой замазываются цифры. Либо пишутся карандашами, стираются и ручкой уже другие цифры вписываются. Соответственно, эта система не работает.

Возникает вопрос, почему так долго это затягивается? Обычно ручной подсчет должен быть закончен в тот же день, а сейчас это затягивается, потому что, возможно, нужно подвести цифры таким образом, чтобы они соответствовали тому, что они в АСУ нарисовали, в ЦИКе», — сказал Токтогазиев.

Политик предположил, что таким образом власти хотят дискредитировать автоматический счет голосов, «чтобы в будущем проводить выборы только ручным подсчетом».

Сбои на сайте ЦИК

В Кыргызстане 28 ноября состоялись выборы депутатов Жогорку Кенеша. Во время публикации предварительных результатов голосования с автоматических урн (АСУ), на сайте ЦИК произошёл сбой и там появились некорректные цифры.

После публикации первых данных общая сумма процентов, набранных партиями, достигала более 150%, а партий-победителей — более 130%. ЦИК на некоторое время удалила данные и опубликовала новые, но и те не сходятся.

В это время члены избирательных комиссий начали придумывать разные причины, чтобы не выдавать наблюдателям копии итоговых протоколов.

Одни тянули время и говорили, что у них перерыв на чай. У других закончилась бумага, а кто-то и вовсе отказывался выдавать копии протоколов без объяснения причин.

Из-за этого несколько партий, в том числе «Ата Мекен» заявили, что не признают итоги предварительных выборов и обвинили власти в фальсификациях. 29 ноября сторонники нескольких партий вышли на митинг к зданию Центризбиркома. Там они потребовали от властей аннулировать итоги выборов, в течение двух дней назначить новые выборы и отправить ЦИК в отставку.

ЦИК же в ответ извинилась за «механическую ошибку» и сообщила, что их специалист ошибочно удвоил цифру при публикации данных голосования на сайте ЦИК, полученных с АСУ. Позже он это поправил.

Обвинения в фальсификация опровергает и президент Садыр Жапаров. Он настаивает, что «власть не вмешивалась ни в избирательный процесс, ни в работу ЦИК».

ЦИК несколько раз отмечала, что официальные итоги выборов подводятся после ручного подсчета голосов, который в настоящее время ещё не завершился.

По предварительным итогам, в парламент проходят всего пять партий: «Ата-Журт Кыргызстан», «Ишеним», «Ынтымак», «Ыйман Нуру» и «Бутун Кыргызстан».

Читать по теме: Президент: ГКНБ проверит специалиста ЦИК, который ошибся при публикации данных об итогах выборов

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