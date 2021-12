Депутаты Жогорку Кенеша создали спецкомиссию по вопросу Асылбека Жээнбекова, Торобая Зулпукарова и Бакыта Жетигенова. Ранее генпрокурор Курманкул Зулушев запросил у парламента дачу согласия на привлечение их к уголовной ответственности. Асылбек Жээнбеков, Торобай Зулпукаров и Бакыт Жетигенов. Такое решение парламентарии приняли на заседании 1 декабря, которое началось с опозданием почти на полтора часа. Нардепы не могли собрать кворум, но заседание всё же началось, когда регистрацию прошёл 61 депутат из 120. По словам вице-спикера Аиды Касымалиевой, парламент обязан был рассмотреть представление генпрокурора в течение 48 часов. Но заседание 26 ноября, где должны были рассмотреть этот вопрос, не состоялось из-за отсутствия кворума. На заседание 1 декабря же в этот раз не пришли представители генпрокуратуры. Эти возмутился депутат Аманкул Токтомамбетов возмутился. Некоторые нардепы вовсе предлагали оставить этот вопрос новому созыву парламента. Но всё же парламентарии приняли решение создать единую комиссию для всех троих депутатов. «За» проголосовали 57 депутатов из 64. В неё вошли два представителя парламентской фракции «Кыргызстан» и по одному члену от остальных фракций. Евгения Строкова (СДПК), Авазбек Абдугапаров («Республика — Ата Журт»), Тазабек Икрамов («Онугуу-Прогресс»), Мамасадык Бакиров (Бир Бол), Эмиль Токтошев («Ата Мекен»), Канат Исаев и Алмаз Токторов (оба из партии «Кыргызстан»). По словам вице-спикера Аиды Касымалиевой, созданная комиссия в течении месяца должна дать своё заключение. Асылбека Жээнбекова, брата экс-президента Сооронбая Жээнбекова и Торобая Зулпукаров были задержаны 31 мая. Оба политика подозреваются в коррупции на различных этапах реализации проекта по разработке рудника Кумтор. По решению Первомайского районного суда Бишкека, они будут находиться под стражей до 30 января 2022 года. Бакыта Жетигенова задержали 26 ноября в числе 15 человек, которых заподозрили в подготовке к «насильственному захвату власти». На следующий день Первомайский райсуд водворил его в СИЗО ГКНБ до 26 января 2022 года.

