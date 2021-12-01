В соцсетях появилось видео нападения на лидера «Ата Мекена» Омурбека Текебаева. На политика 1 декабря напала группа неизвестных мужчин возле Park Hotel в Бишкеке.

На видео видно, как политика окружили десятки неизвестных и толкали его.

По словам политика, около 70 мужчин приехали на специальных маршрутках, были в масках и пытались его увести «на разговор».

«Сказали: “пойдём поговорим в другом месте”. Там начали собираться и другие люди, и снимать это на телефон. После этого они наверное побоялись, что их узнают, и поэтому отобрали телефоны у меня и окружающих», — рассказал он.

Текебаев уверен в том, что нападение было «политическим».

«Это чисто политическое нападение. Это начало политического террора. Начали именно с меня. Думали, что тогда другие испугаются. Они обвиняли нас в том, что мы посмели сомневаться в итогах выборов. Они [нападавшие], говорят: “Почему вы митингуете у ЦИК?”» — сказал он.

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