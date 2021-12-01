Что теперь говорит ЦИК?

Шайлдабекова сказала, что возможности повлиять на сайт нет — и, по сути, опровергла версию о хакерах. А потом добавила, что DDoS-атаки — это рутинный процесс и СМИ это подтвердят.

*В последнее время некоторые кыргызские СМИ жаловались на регулярные DDoS-атаки — они связывали это с освещением агитации и выборов в парламент.

Шайлдабекова сослалась на «механическую ошибку».

«Механическая ошибка – система сложила не те данные. У нас новая система, поэтому такие ошибки произошли. Но мы всё сразу поняли и исправили. Система сложила не только голоса всех партий, но и голоса всех кандидатов», — сказала она.

Дальнейшие объяснения Шайлдабековой были не совсем понятны и словно пытались опровергнуть сам факт сбоя сайта.

Сбой

28 ноября, в день выборов в парламент, когда на сайте ЦИК появились данные более 80% автоматических урн, в системе произошел сбой.

До этого было понятно, что с данными на сайте ЦИК что-то не так. После публикации первых данных общая сумма процентов, набранных партиями, достигала более 150%, а партий-победителей – более 130%.

ЦИК на некоторое время удалила данные и опубликовала новые, но и тут с системой что-то не так. Например, сумма проголосовавших по одномандатным округам отличается на 2000 человек от цифры проголосовавших, которая предоставлена ЦИКом.

В ЦИК в день выборов сообщили о некорректной формуле в таблице, которая исказила данные на сайте. А 29 ноября Нуржан Шалдабекова вышла к недовольным гражданам, которые собрались у ЦИК, и извинилась за ошибку.

Проигравшие на выборах партии и политики выразили недоверие ЦИК. По их словам, при ошибке в формуле на сайте они могли бы понять изменение процентов, но количество голосов тоже изменилось. В итогах ручного подсчета они тоже сомневаются, потому что после сбоя ЦИК не могут доверять комиссии.

А наблюдатели «Клоопа» накануне столкнулись с тем, что им не выдавали копии протоколов ручного подсчета голосов за депутатов. Голоса на выборах считают дважды: сначала через автоматические урны, затем вручную. По закону, результатами выборов считаются именно данные ручного подсчета. Но в день выборов члены участковых комиссий отказывались предоставить наблюдателям заверенную копию протокола ручного подсчета.

По итогам дня выборов, было шесть партий, прошедших 5% порог. Спустя пару дней их стало семь: