Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова снова дала пресс-конференцию, чтобы объяснить причины сбоя сайта с данными голосования в день парламентских выборов. Ранее были озвучены версии: Версия ЦИК о некорректной формуле в таблице, которая исказила информацию;

Версия представителя кабмина Эдиля Байсалова о саботаже, позднее он принял и объяснение ЦИК;

Версия Совбеза об атаке хакеров из 20 стран;

Версия президента Садыра Жапарова о сотруднике ЦИК, который совершил ошибку;

Версия ГКНБ об ошибке в коде, который при этом не повлиял на итоговые данные выборов, и параллельной атаке хакеров. Что теперь говорит ЦИК? Шайлдабекова сказала, что возможности повлиять на сайт нет — и, по сути, опровергла версию о хакерах. А потом добавила, что DDoS-атаки — это рутинный процесс и СМИ это подтвердят. *В последнее время некоторые кыргызские СМИ жаловались на регулярные DDoS-атаки — они связывали это с освещением агитации и выборов в парламент. Шайлдабекова сослалась на «механическую ошибку». «Механическая ошибка – система сложила не те данные. У нас новая система, поэтому такие ошибки произошли. Но мы всё сразу поняли и исправили. Система сложила не только голоса всех партий, но и голоса всех кандидатов», — сказала она. Дальнейшие объяснения Шайлдабековой были не совсем понятны и словно пытались опровергнуть сам факт сбоя сайта. Сбой 28 ноября, в день выборов в парламент, когда на сайте ЦИК появились данные более 80% автоматических урн, в системе произошел сбой. До этого было понятно, что с данными на сайте ЦИК что-то не так. После публикации первых данных общая сумма процентов, набранных партиями, достигала более 150%, а партий-победителей – более 130%. ЦИК на некоторое время удалила данные и опубликовала новые, но и тут с системой что-то не так. Например, сумма проголосовавших по одномандатным округам отличается на 2000 человек от цифры проголосовавших, которая предоставлена ЦИКом. В ЦИК в день выборов сообщили о некорректной формуле в таблице, которая исказила данные на сайте. А 29 ноября Нуржан Шалдабекова вышла к недовольным гражданам, которые собрались у ЦИК, и извинилась за ошибку. Проигравшие на выборах партии и политики выразили недоверие ЦИК. По их словам, при ошибке в формуле на сайте они могли бы понять изменение процентов, но количество голосов тоже изменилось. В итогах ручного подсчета они тоже сомневаются, потому что после сбоя ЦИК не могут доверять комиссии. А наблюдатели «Клоопа» накануне столкнулись с тем, что им не выдавали копии протоколов ручного подсчета голосов за депутатов. Голоса на выборах считают дважды: сначала через автоматические урны, затем вручную. По закону, результатами выборов считаются именно данные ручного подсчета. Но в день выборов члены участковых комиссий отказывались предоставить наблюдателям заверенную копию протокола ручного подсчета. По итогам дня выборов, было шесть партий, прошедших 5% порог. Спустя пару дней их стало семь: «Ата-Журт Кыргызстан» — 14,34%;

«Ынтымак» — 13,48%;

«Ишеним» — 11,72%;

«Ыйман Нуру» — 7,96%;

«Альянс» — 7,04%;

«Эл умуту» — 6,1%;

«Бутун Кыргызстан» — 5,39%.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!