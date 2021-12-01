Европейский союз (ЕС) 30 ноября сделал заявление по прошедшим 28 ноября в Кыргызстане парламентским выборам, где отметил недостатки избирательного процесса.

ЕС согласен с наблюдателями ОБСЕ, которые заявили, что изменения в Конституции, ослабившие роль парламента и изменения законов перед выборами, «оказали негативное влияние на участие избирателей».

«Несмотря на то, что процесс был мирным и хорошо организованным, ОБСЕ выделяет недостатки, такие, как подкуп голосов и нарушения процедур агитации. Проблемы также были отмечены во время подсчета голосов и на начальных этапах подведения итогов», — говорится в заявлении Евросоюза.

ЕС также призвал власти страны «провести расследование и объяснить технические проблемы», связанные с подсчетом голосов в день выборов. Вместе с этим в ЕС просят принять меры, чтобы предотвратить такие проблемы в будущем.

Кроме этого в ЕС считают, что кыргызские власти должны «приложить усилия», чтобы обеспечить соблюдение верховенства права и законов, от которых зависят свободные выборы.

«Европейский Союз призывает власти Кыргызстана обеспечить независимое функционирование нового парламента, что необходимо для гарантии хорошо функционирующей демократии», — говорится в заявлении.

Кроме ЕС, ранее 29 ноября свой отчет по выборам предоставил ОБСЕ. В своем заявлении они отметили, что выборы прошли «профессионально» и «мирно», но не без нарушений и технических проблем.

Однако, как отметили эксперты, переход к смешанной системе парламента привел к тому, что 40% мест было избрано в одномандатных округах, на которые было выдвинуто очень мало женщин. По мнению наблюдателей ОБСЕ, это негативно сказывается на общем участии и представительстве женщин.

Парламентские выборы

Выборы в Жогорку Кенеш прошли в Кыргызстане 28 ноября. Повторные выборы по смешанной избирательной системе. 54 депутата избирались по спискам партий, а 36 нардепов как выдвиженцы от одномандатных избирательных округов.

В выборах приняли участие 21 партия, и почти 300 кандидатов по округам.

Во время публикации предварительных итогов голосования с автоматических урн (АСУ) на сайте ЦИК произошел неизвестный сбой и там появились некорректные цифры. После публикации первых данных общая сумма процентов, набранных партиями, достигала более 150%, а партий-победителей — более 130%.

Затем ЦИК на некоторое время удалила данные и опубликовала новые, однако в них тоже были расхождения.

Спустя два дня в ЦИК дали разъяснение по ситуации со сбоем. В комиссии заявили, что сбой произошел по ошибке специалиста, который удвоил цифру при публикации данных голосования на сайте.

При этом ряд оппозиционных партий, после сбоя заявили, что не согласны с предварительными итогами и потребовали их отмены. Кроме этого партии потребовали отставки всех членов ЦИК и назначение повторных выборов.