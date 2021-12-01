Республиканский штаб сообщил, что за сутки скончались три пациента с COVID-19. Отмечается, что они не были вакцинированы.

Всего за время пандемии минздрав зарегистрировал 2 749 смертей из-за коронавирусной инфекции.

Также, по данным штаба, за сутки COVID-19 подтвердился у 53 человек.

Бишкек — 18;

Иссык-Кульская область — 7;

Джалал-Абадская область — 7;

Ошская область — 3;

Чуйская область — 10;

Баткенская область — 8.

По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 183 404 случая заражения коронавирусом.

Кроме этого, на 1 декабря в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 378 пациентов. Еще 466 человек находятся на амбулаторном лечении.

Также, по данным минздрава, за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 102 пациента. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 178 332 человека.