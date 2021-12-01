Республиканский штаб сообщил, что за сутки скончались три пациента с COVID-19. Отмечается, что они не были вакцинированы.
Всего за время пандемии минздрав зарегистрировал 2 749 смертей из-за коронавирусной инфекции.
Также, по данным штаба, за сутки COVID-19 подтвердился у 53 человек.
- Бишкек — 18;
- Иссык-Кульская область — 7;
- Джалал-Абадская область — 7;
- Ошская область — 3;
- Чуйская область — 10;
- Баткенская область — 8.
По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 183 404 случая заражения коронавирусом.
Кроме этого, на 1 декабря в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 378 пациентов. Еще 466 человек находятся на амбулаторном лечении.
Также, по данным минздрава, за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 102 пациента. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 178 332 человека.