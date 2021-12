Фарид Ниязов. Фото: “Апрель”. Экс-руководителю Аппарата президента Фариду Ниязову продлили срок заключения под стражей до 5 февраля. Такое решение сегодня принял судья Таалайбек Турсунбеков в Первомайском райсуде. Следующее заседание суда назначено на 16 декабря в 16:00. Фарид Ниязов является фигурантом дела о незаконной выдаче паспорта президенту международного образовательного учреждения «Сапат» Орхану Инанды. Заседание было открытым для граждан и представителей СМИ, но судья запретил съемку. В чем обвиняют Фарида Ниязова и что он говорит в свою защиту? Фарида Ниязова и бывшего президента Алмазбека Атамбаева обвиняют в незаконной выдаче паспорта президенту международного образовательного учреждения «Сапат» Орхану Инанды. Сам экс-руководитель аппарата президента называет заведенное на него дело по статье «Коррупция» «политическим заказом». Досудебное производство по этому делу было начато ГУВД Бишкека после похищения основателя международного образовательного комплекса «Сапат» Орхана Инанды. «Уголовное дело политически мотивировано, поскольку его целью является отвлечь внимание общественности и увести руководителей ГКНБ и МВД от уголовной ответственности за позорное поведение при похищении и незаконной переправке за рубеж гражданина Кыргызской Республики*», — сказал Ниязов. *Орхан Инанды получил гражданство Кыргызстана в 2012 году. После его похищения глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что следствие ведет проверку с 2019 года по законности выданного паспорта. «Все последние действия силовиков вокруг основателя школ «Сапат» лишь укрепляют общественное мнение, что ГКНБ и МВД Кыргызстана выслуживаются перед спецслужбами иностранного государства. Причем в ущерб интересам своих граждан», — считает Ниязов. Кто такой Орхан Инанды? Орхан Инанды — президент образовательных школ «Сапат». Он пропал 31 мая в Бишкеке. Больше месяца его искали в Кыргызстане, но его местонахождение стало известно только 5 июля, когда сам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Инанды был доставлен в Турцию спецслужбами страны. По его словам, Национальная разведывательная организация Турции (МИТ) захватила и доставила в Турцию «высокопоставленного члена террористической организации». Он также добавил, что кроме Инанды, в Турцию доставили более 100 человек из разных стран в ходе спецоперации. Образовательную сеть «Сапат» в Турции связывают с движением религиозного деятеля Фетхуллаха Гюлена — ФЕТО, которое признано в Турции террористическим. 12 июля суд Турции арестовал Инанды по обвинению в управлении вооруженной террористической организацией. По данным нацтелеканала TRT, в своих показаниях Орхан Инанды дал информацию, касающуюся оппозиционной исламской организации ФЕТО. Журналисты отметили, что Инанды не захотел воспользоваться положением о покаянии. «Рассказывая про террористическую организацию Фетхуллаха Гюлена, Орхан Инанды не использовал слова “террористическая организация”», — говорится в сообщении. Адвокат руководителя сети школ Халил Ибрагим Йылмаз позже рассказал, что Инанды похитили трое мужчин кыргызской национальности, которых глава сети лицеев «Сапат» не знает. Йылмаз также сообщил, что Инанды не признал свою вину и не стал сотрудничать со следствием. При этом он открыто ответил на вопросы следователей о своей деятельности в Кыргызстане. Он также отметил, что обвинения Орхану Инанды еще не предъявлены. Следствие будет идти три месяца. 17 августа Военная прокуратура Кыргызстана начала досудебное производство по статье «Халатность» и «Нарушение правил несения пограничной службы».

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!