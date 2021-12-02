Госкомитет нацбезопасности вызвал на допрос бывшего спикера Жогорку Кенеша Ахматбека Келдибекова. Пресс-служба комитета сообщила, что причина вызова — видео с выступлением политика.

В ведомстве отметили, что ранее Центризбирком объяснил, что при выводе на сайт предварительных итогов голосования на выборах депутатов Жогорку Кенеша, были только механические ошибки, внешних вмешательств в систему не было, фальсификаций тоже.

«В социальных сетях распространилось видео, где кандидат в депутаты Жогорку Кенеша Ахматбек Келдибеков демонстрирует необоснованные и ничем неподтвержденные схемы по искажению предварительных результатов голосования, вводит общество в заблуждение, и тем самым искусственно создает условия для дестабилизации общественно-политической ситуации», — говорится в сообщении пресс-центра.

Вероятно, имеется в виду эти видео:

В нем Келдибеков говорит о том, что в стране должны быть проведены повторные выборы.

«Мы верили, что будут проведены честные выборы, и просим вернуть нам наши голоса. Почему они так сильно сократились? Нельзя фальсифицировать результаты, так как угодно кому-то», — сказал экс-спикер парламента.

Он сказал, что знал, сколько людей проголосовало за него, за его партию, и что он требует вернуть голоса своих избирателей. У него есть доказательства — чеки из избирательных участков.

В продолжении видео он описал «схему работы сервера ЦИК» и то, где, по его мнению, могли провести «махинации».

Кто такой Ахматбек Келдибеков?

Ахматбек Келдибеков в разное время занимал руководящие должности. При президентстве Аскара Акаева был главой Социального фонда. Когда страной руководил Курманбек Бакиев, он возглавлял Налоговую службу. В декабре 2010 года Келдибеков стал спикером парламента и проработал год.

Он сложил с себя полномочия спикера в декабре 2011 года после того, как депутатская спецкомиссия нашла подтверждения 11 из 13 обвинений, которые ранее озвучил лидер «Ата Мекен» Омурбек Текебаев.

Сам Келдибеков назвал обвинения Текебаева в свой адрес «политической борьбой за место торага». После этого на Келдибекова возбудили уголовное дело по статье «Коррупция» в бытность главой налоговой службы и соцфонда и в «Злоупотребление должностными полномочиями» во время работы спикером парламента. Первое дело закрыли в 2015 году, по второму в 2016 году признали виновным.

Также журналисты «Клоопа» в 2016 году опубликовали расследование и нашли бизнес и земельный участок Аиды Токтоматовой — супруги Ахматбека Келдибекова — в Болгарии. Сам Келдибеков назвал доводы журналистов «попыткой очернения и клеветой».

В 2021 году приговоры экс-спикера парламента Ахматбека Келдибекова были отменены и направлены на новое рассмотрение в Первомайский районный суд Бишкека.

Келдибеков баллотировался в депутаты Жогорку Кенеша на прошедших 28 ноября выборах от партии «Азаттык». Кандидаты этой партии, в том числе Келдибеков, были недовольны результатами выборов, требовали их аннулирования и проведения перевыборов.

Согласно итогам ручного подсчета 55% бюллетеней, которые опубликованы на вечер 1 декабря, партия «Азаттык» набирает менее 4% голосов избирателей, что не позволяет ей претендовать на места в Жогорку Кенеше.