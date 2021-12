Депутаты парламента на заседании 2 декабря подняли вопрос о нападении на политика Омурбека Текебаева. На лидера партии «Ата Мекен» напали 1 декабря возле Park Hotel в Бишкеке. В ходе заседания несколько депутатов предложили пригласить в парламент и заслушать информацию у руководства ГКНБ, МВД и Генпрокуратуры о нападении на Текебаева. В частности нардепы хотели выслушать замглаву кабмина Камчыбека Ташиева, курирующего силовой блок. «Это не просто рядовой случай, как пытается представить кражей телефона […] Мы рассматриваем [нападение] как политическое давление, как репрессию. Если мы не меняем эту ситуацию, то завтра никто из вас, уважаемые коллеги, из любых общественных деятелей и простых граждан не может сказать, что он в безопасности. То есть любые ваши высказывания, которые могут не понравится какой-то политической силе, могут привести к тому, что против каждого из вас или любого гражданина могут быть применены бандитские методы», — сказала член парламентской фракции «Ата Мекен» Наталья Никитенко. Наталья Никитенко. Скриншот с трансляции В итоге большинство депутатов проголосовали за то, чтобы пригласить силовиков в парламент. Но не все пришли на заседание. По словам и.о.спикерки Аиды Касымалиевой, в ГКНБ сообщили, что не имеют отношения к делу, поэтому не пришли. «Такое отношение к Жогорку Кенешу недопустимо. Тут 5 минут ходьбы от дома правительства до Жогорку Кенеша. Либо складывается впечатление, что это одна и та же структура заинтересованная в укрывательстве информации. ГКНБ и прокуратура не пришли […] Замминистра внутренних дел пришел. Предлагаю заслушать его», — отметила Никитенко. Затем депутатка задала несколько вопросов замглаве МВД Эркебеку Аширходжаеву. В частности, она заявила, что у них есть информация о том, что записи видео с камер, установленных у Park Hotel, были стерты. Аширходжаев ответил, что сейчас идет выемка записей с видеокамер, в случае их удаления и назначат техническую экспертизу. Он также сообщил, что проверяется вся информация о случившемся, в том числе о заранее спланированном подвозе нападавших к отелю. Он пообещал, что по итогам следствия МВД сделает официальное заявление. Замминистра внутренних дел Эркебек Аширходжаев. Скриншот с трансляции «Чолпон Сыдыкову, которая дает информацию о нападавших, вызвана на допрос», — добавил Аширходжаев. Ранее Сыдыкова — депутка Токмокского горкенеша — заявила, что к нападению причастен мэр Токмока Урмат Самаев. Депутат Дастан Бекешев упрекнул замглавы МВД в том, что милиция работает медленно, хотя могла «за день» всех найти по камерам наблюдения. Аширходжаев вновь отметил, что после окончания расследования сообщат всю информацию. Нападение на Текебаева Днём 1 декабря возле Park Hotel в Бишкеке около 70 неизвестных мужчин напали на Омурбека Текебаева. По словам политика, они прибыли на специальных маршрутках, были в масках и пытались его увести «на разговор». Сам Текебаев уверен в том, что нападение было «политическим» и назвал это «началом политического террора». После нападения на Текебаева пресс-секретарь президента сообщил, что Садыр Жапаров в курсе произошедшего. По его словам, президент поручил МВД изучить все обстоятельства нападения на Текебаева, найти нападавших и «принять соответствующие меры». Однако, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что на Текебаева не нападали, а просто ударили. Но отметил, что по этому факту ведется расследование и виновные будут наказаны. «На Текебаева не нападали, а он поругался с кем-то […] Текебаев с кем-то подрался и вот это сейчас расследует МВД. Один подозреваемый уже задержан по этому факту. Все будет в рамках закона. Возбуждено уголовное дело, расследованием занимаются органы внутренних дел», — сказал Ташиев. В ночь на 2 декабря ГУВД Бишкека сообщило, что по факту нападения на Текебаева был задержан один из подозреваемых — за грабеж. Ранее в МВД сообщили, что «раскрытие данного преступления взято под личный контроль руководства МВД». Читать по теме: Привлечь ответственных: Как власти и политики отреагировали на нападение на Омурбека Текебаева

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!