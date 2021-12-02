Пресс-служба Госкомитета национальной безопасности сообщила, что 1 декабря сотрудники спецслужб задержали ряд чиновников Госналоговой службы и Министерства транспорта.

По данным ГКНБ, сотрудников налоговой и минтранса задержали по статье «Коррупция». По версии следствия, они организовали коррупционную схему при ввозе потребительских товаров из стран ЕАЭС в Кыргызстан.

Фото: ГКНБ

При получении денег для проезда товара через КПП «Ак-Тилек — Автодорожный» задержаны два инспектора налоговой по работе с ЕАЭС, а также инспектор минтранса и инспектор весогабаритного контроля «Ак-Тилек».

Во время обыска в машине одного из инспекторов налоговой нашли 114 300 сомов, которые получали чиновники пункта налогового учета товаров «Ак-Тилек». Как пояснили в Госкомитете, деньги они получали за беспрепятственный пропуск товаров чем нанесли ущерб бюджету страны.

В ГКНБ добавили, что следствие по делу продолжается.