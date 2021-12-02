ТЭЦ-2 Бишкека. Фото: Пресс-служба президента

Пресс-служба кабинета министров 2 декабря сообщила, что глава кабмина Акылбек Жапаров подписал решение о трансформации 47,7 гектаров земли возле ТЭЦ-2 Бишкека.

Так по решению кабмина, земли на территории Орокского айылного аймака Сокулукского района Чуйской области трансформировали из категории «Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения» в категорию «Земли населенных пунктов».

Министерству финансов уже поручено выделить из госбюджета пять миллионов сомов для разработки градостроительной документации для этих земель.

Кабмин узаконил земли близ ТЭЦ-2 Бишкека после поручения президента Садыра Жапарова, которое он дал 15 ноября на встрече с местными жителями.

«Это ошибки прежних властей, которые не решались годами. Мы потихоньку их будем решать. Такие проблемы есть во всех отраслях, не только по земельным вопросам», — сказал тогда Жапаров.

Однако, Жапаров подчеркнул, что отныне «не будет такого понятия, как захват земель».

ТЭЦ-2 и захват земель

О планах запуска ТЭЦ-2 власти страны говорили несколько лет. Сама теплоэлектроцентраль расположена в Сокулукском районе, ее строительство началось еще в 1986 году.

ТЭЦ-2 планировали построить на территории более чем 100 гектаров, но после развала СССР строительство приостановили. Постепенно санитарную зону объекта в 47 гектар застроили жилыми домами.

В 2019 году Мухаммедкалый Абылгазиев будучи премьер-министром поручил подготовить несколько вариантов запуска теплоцентрали. Тогда же он рассказал, что часть оборудования с ТЭЦ-2 перенесли на ТЭЦ Бишкека.

Заинтересованность в запуске ТЭЦ-2 проявляла и компания «Газпром Кыргызстан». В январе этого года замдиректора по ремонту и капитальному строительству компании Мурат Сулайманов сообщил, что «Газпром Кыргызстан» технически уже готов предоставить газ на ТЭЦ Бишкека и на ТЭЦ-2.

Жители, которые заняли участки близ ТЭЦ-2, неоднократно просили власти узаконить занятые ими земли и встречались с чиновниками. В последний раз, в марте этого года, они выходили на митинг к Дому правительства. Тогда вышло около 80 жителей «Ак-Ордо», чьи дома находятся вблизи ТЭЦ-2.

Граждане были недовольны заявлением премьер-министра Улукбека Марипова о том, что в случае запуска ТЭЦ-2 семьи, живущие вблизи электроцентрали, придется расселить — под переселение могли попасть около 400 семей. Тогдашний вице-премьер-министр Артем Новиков на встрече с жителями «Ак-Ордо» заявил, что сейчас «никаких решений по сносу и переносу жилых домов граждан приниматься не будут».

Позже ТЭЦ-2 посетил Садыр Жапаров. В августе он ознакомился с состоянием объекта, осмотрел здание и оборудование и побеседовал с жителями жилого массива возле объекта.

Тогда сообщили, что строительство ТЭЦ-2 возобновят и достроят в течении 2-5 лет. В сентябре замминистра энергетики Таалайбек Ибраев в парламенте заявил, что три иностранные компании — британская, турецкая и китайская — выразили заинтересованность в строительстве ТЭЦ-2 в Бишкеке.