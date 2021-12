Канидатака в депутаты от партии «Ата Мекен» Клара Сооронкулова обвинила мэра Токмока Урмата Самаева в связях с напавшими на Омурбека Текебева. Об этом она заявила на своей странице в Фейсбуке. По её словам, их партия имеет информацию о том, что на политика напали «спортики мэра Токмока Урмата Самаева». Само нападение на Текебаева в лице десятка неизвестных мужчин в масках произошло 1 декабря. Сооронкулова добавила, что к нападению может быть причастен и кандидат в депутаты по ондомандатному Чуй-Кеминскому округу Медербек Саккараев. «Последний, несмотря на достоверные сведения о наличии гражданства Казахстана, так и не был снят ЦИК с регистрации в качестве кандидата», — добавила Сооронкулова. Скриншот поста Клары Сооронкуловой Самаев в свою очередь ответил на заявление Сооронкуловой. В интервью изданию 24.kg он сказал, что намерен обратиться в суд за клевету в его адрес. Кроме этого, уже в интервью Kaktus.media, он опроверг информацию о том, что задержанный по подозрению в нападении на Текебаева является его окул бала (названным сыном). По словам мэра, такая информация ранее распространилась в СМИ и соцсетях. «Я знаю 23-летнего задержанного, как и другие 70%-80% жителей Токмака и Чуйского района. Я тут родился и вырос и, конечно, знаю тут почти всех. Он не является моим водителем, и он не мой окул бала», — сказал Самаев в ответ на обвинения. Читать по теме: Привлечь ответственных: Как власти и политики отреагировали на нападение на Омурбека Текебаева Кроме этого, о связях Самаева с подозреваемыми в нападении на Текебаева, ранее говорила депутатка Токмакского горкенеша Чолпон Сыдыкова. На своей странице в фейсбук она опубликовала видео с якобы напавшими на лидера «Ата Мекен». Скриншот страницы Чолпон Сыдыковы Кто такой Самаев? Урмата Самаева назначили мэром Токмока в августе 2021 года. Самаев уже пытался стать мэром Токмака ранее, а в период с 2012 по 2015 годы работал депутатом Токмокского горкенеша. Его имя фигурировало в нескольких скандалах. В октябре 2020 года, в период политкризиса, депутатка Аида Касымалиева сообщила, что Самаев угрожал ей из-за ее отказа поддерживать Садыра Жапарова. Самаев тогда настоял, что его коллега по парламенту лжет. В 2019 году его имя фигурировало в деле о перестрелке контрабандистов топлива в Токмаке. Самаев все время менял позицию — сначала утверждал, что не был в Токмаке в день перестрелки и был в Кемине, а после признал, что все таки был в городе. Один из пострадавших в том происшествии заявил, что в него стрелял некий Дастан – родственник депутата Жогорку Кенеша по кличке «Чемпион». Нападение на Текебаева Нападение на лидера «Ата Мекен» Омурбека Текебаева произошло 1 декабря в Бишкеке возле Park Hotel. В нападении принимали участие около 70 человек. После этого однопартийцы Текебаева собрались у здания Госкомитета национальной безопасности и потребовали от властей как можно скорее найти и привлечь к ответственности напавших на политика. Позже в милиции сообщили, что факт нападения на Текебаева зарегистрировали в ЕРПП и начали дело по статье «Грабеж группой лиц или группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия». Уже в ночь с 1 на 2 декабря милиция задержала подозреваемого в нападении. Им оказался 23-летний парень. В ГУВД добавили, что задержанный добровольно выдал мобильный телефон принадлежащий Текебаеву и его водворили в ИВС. «В настоящее время продолжаются следственные действия и оперативные мероприятия по установлению других фигурантов уголовного дела», — сообщили в столичной милиции.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!