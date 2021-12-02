Канидатака в депутаты от партии «Ата Мекен» Клара Сооронкулова обвинила мэра Токмока Урмата Самаева в связях с напавшими на Омурбека Текебева. Об этом она заявила на своей странице в Фейсбуке.

По её словам, их партия имеет информацию о том, что на политика напали «спортики мэра Токмока Урмата Самаева». Само нападение на Текебаева в лице десятка неизвестных мужчин в масках произошло 1 декабря.

Сооронкулова добавила, что к нападению может быть причастен и кандидат в депутаты по ондомандатному Чуй-Кеминскому округу Медербек Саккараев.

«Последний, несмотря на достоверные сведения о наличии гражданства Казахстана, так и не был снят ЦИК с регистрации в качестве кандидата», — добавила Сооронкулова.

Скриншот поста Клары Сооронкуловой

Самаев в свою очередь ответил на заявление Сооронкуловой. В интервью изданию 24.kg он сказал, что намерен обратиться в суд за клевету в его адрес.

Кроме этого, уже в интервью Kaktus.media, он опроверг информацию о том, что задержанный по подозрению в нападении на Текебаева является его окул бала (названным сыном). По словам мэра, такая информация ранее распространилась в СМИ и соцсетях.

«Я знаю 23-летнего задержанного, как и другие 70%-80% жителей Токмака и Чуйского района. Я тут родился и вырос и, конечно, знаю тут почти всех. Он не является моим водителем, и он не мой окул бала», — сказал Самаев в ответ на обвинения.

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Кроме этого, о связях Самаева с подозреваемыми в нападении на Текебаева, ранее говорила депутатка Токмакского горкенеша Чолпон Сыдыкова. На своей странице в фейсбук она опубликовала видео с якобы напавшими на лидера «Ата Мекен».

Скриншот страницы Чолпон Сыдыковы

Кто такой Самаев?

Урмата Самаева назначили мэром Токмока в августе 2021 года. Самаев уже пытался стать мэром Токмака ранее, а в период с 2012 по 2015 годы работал депутатом Токмокского горкенеша.

Его имя фигурировало в нескольких скандалах. В октябре 2020 года, в период политкризиса, депутатка Аида Касымалиева сообщила, что Самаев угрожал ей из-за ее отказа поддерживать Садыра Жапарова. Самаев тогда настоял, что его коллега по парламенту лжет.

В 2019 году его имя фигурировало в деле о перестрелке контрабандистов топлива в Токмаке. Самаев все время менял позицию — сначала утверждал, что не был в Токмаке в день перестрелки и был в Кемине, а после признал, что все таки был в городе.

Один из пострадавших в том происшествии заявил, что в него стрелял некий Дастан – родственник депутата Жогорку Кенеша по кличке «Чемпион».

Нападение на Текебаева

Нападение на лидера «Ата Мекен» Омурбека Текебаева произошло 1 декабря в Бишкеке возле Park Hotel. В нападении принимали участие около 70 человек.

После этого однопартийцы Текебаева собрались у здания Госкомитета национальной безопасности и потребовали от властей как можно скорее найти и привлечь к ответственности напавших на политика.

Позже в милиции сообщили, что факт нападения на Текебаева зарегистрировали в ЕРПП и начали дело по статье «Грабеж группой лиц или группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия».

Уже в ночь с 1 на 2 декабря милиция задержала подозреваемого в нападении. Им оказался 23-летний парень. В ГУВД добавили, что задержанный добровольно выдал мобильный телефон принадлежащий Текебаеву и его водворили в ИВС.

«В настоящее время продолжаются следственные действия и оперативные мероприятия по установлению других фигурантов уголовного дела», — сообщили в столичной милиции.