В ГУВД Бишкека ночью 1 декабря сообщили, что начали досудебное производство по факту нападения на политика Омурбека Текебаева. На лидера партии «Ата Мекен» напали того же дня возле Park Hotel в Бишкеке и отобрали телефон.

В столичной милиции сообщили, что этот факт зарегистрировали в ЕРПП и начали дело по статье «Грабеж группой лиц или группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия».

«[…] Текебаев находился возле здания Park Hotel, где в это время к нему подошла группа неустановленных лиц, которые путем применения физической силы, открыто завладели мобильным телефоном Омурбека Текебаева, стоимостью 10 тысяч сомов и нанесли телесные повреждения в область лица», — отметили в милиции.

В ГУВД столицы добавили, что для определения тяжести телесных повреждений назначили судебно-медицинскую экспертизу.

«По результатам экспертизы будет решаться вопрос о дополнительной квалификации совершенного деяния по соответствующим статьям УК КР», — отметили в милиции.

Уже в ночь с 1 на 2 декабря в ГУВД Бишкека сообщили, что задержали 23-летнего мужчину по факту совершения грабежа политика. В ГУВД добавили, что задержанный добровольно выдал мобильный телефон принадлежащий Текебаеву и его водворили в ИВС.

«В настоящее время продолжаются следственные действия и оперативные мероприятия по установлению других фигурантов уголовного дела», — сообщили в столичной милиции.

Задержанный подозреваемый за грабёж. Фото: пресс-служба ГУВД Украденный телефон Омурбека Текебаева. Фото: пресс-служба ГУВД

Нападение на Текебаева

Днём 1 декабря возле Park Hotel в Бишкеке около 70 неизвестных мужчин напали на Омурбека Текебаева. По словам политика, на специальных маршрутках, были в масках и пытались его увести «на разговор».

«Сказали: “пойдём поговорим в другом месте”. Там начали собираться и другие люди, и снимать это на телефон. После этого они наверное побоялись, что их узнают, и поэтому отобрали телефоны у меня и окружающих», — рассказал он.

Текебаев уверен в том, что нападение было «политическим» и назвал это «началом политического террора». По его мнению, власть начала так запугивать своих оппонентов, не согласных с ней.

Митинг у ГКНБ и реакция правоохранителей

После нападения кандидаты в депутаты от партии «Ата Мекен» вышли на митинг к зданию ГКНБ. Там они потребовали от правоохранителей найти нападавших в ближайшее время.

Когда ата-мекеновцы митинговали у здания спецслужбы, пресс-секретарь президента сообщил, что Садыр Жапаров в курсе произошедшего.

Президент поручил МВД изучить все обстоятельства нападения на Текебаева, найти нападавших и «принять соответствующие меры».

После этого в ведомстве сообщили, что «раскрытие данного преступления взято под личный контроль руководства МВД».