В Бишкеке 1 декабря на лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева напали около 70 человек. Инцидент получил широкий общественный резонанс. Вместе с эти в сети начали публиковать фото мужчины, который предположительно напал на Текебаева. Ряд пользователей опубликовали фото мужчины и сообщили, что нападавшим якобы был человек по имени Санжар Тилеков. Фото распространяемое в сети На ситуацию отреагировала завотделом образования, науки, культуры, спорта и молодежи администрации президента Галина Байтерек. На своей странице в фейсбук она сообщила, что знакомый Тилекова рассказал ей, что в день нападения на Текебаева мужчина был в Баткене. Скриншот страницы Галины Байтерек «Пользователь соцсетей был крайне возмущен тем, что его знакомого молодого человека по имени Санжар подозревают в том, что он поднял руку на Омурбека Текебаева, хотя сам Санжар на момент инцидента с лидером партии «Ата Мекен» находился не в Бишкеке, а в Баткене. То есть, за сотни километров от столицы», — пояснила Байтерек. Вместе с этим она дала совет мужчине, что он должен рассказать об этом в соцсетях и пояснить, что Тилеков физически не мог быть в двух местах одновременно. «Считаю, что Санжар, будучи в Баткене, должен отстоять свое имя и рассказать о том, что он не причастен к нападению на Омурбека Текебаева. В конце концов, это его право. Вот и все. И не стоит подозревать меня в том, что это я придумала и расписала сценарий для оправдания Санжара. Это просто смешно», — добавила Байтерек. Кроме этого позже в сети распространилось видео, где Тилеков сообщил, что не совершал нападения на Текебаева, добавив, что он не поддерживает политику Текебаева. Милиция задержала одного из подозреваемых в нападении на Текебаева в ночь на 2 декабря. По данным ГУВД Бишкека, задержанным оказался 23-летний парень. В ГУВД добавили, что задержанный добровольно выдал мобильный телефон принадлежащий Текебаеву и его водворили в ИВС. «В настоящее время продолжаются следственные действия и оперативные мероприятия по установлению других фигурантов уголовного дела», — сообщили в столичной милиции.

