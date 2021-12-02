Центральная избирательная комиссия (ЦИК) 1 декабря дала согласие привлечь к уголовной ответственности кандидата от «Партии Зелёных Кыргызстана» Кайрата Турдумалиева. Его подозревают в планирование захвата власти после парламентских выборов.

Кайрат Турдумалиев. Фото: AKIpress

На заседании ЦИК представитель ГКНБ сообщил, что у следствия «достаточно доказательств» для привлечения к уголовной ответственности Турдумалиева по статье «Приготовление к насильственному захвату власти».

Ранее, в канун выборов депутатов Жогорку Кенеша, сотрудники ГКНБ задержали членов движения «Эл Ынтымагы», членов «Партии зеленых Кыргызстана», а также действующего парламентария.

По версии ГКНБ, они вступив в сговор и, «пользуясь поддержкой отдельных политических сил, планировали организовать массовые акции протеста в Бишкеке с последующим столкновением с силами правопорядка и насильственным захватом власти».

Госкомитет сообщал, что задержаны по этому делу 15 человек, но имена всех фигурантов этого дела не разглашал. На данный момент известно о 10 задержанных.

Среди них члены движения «Эл Ынтымагы»: Аскат Темралиев, Нурсултан Большевиков, К.Сатар уулу, Азамат Мусакеев, Нурбек Калекеев, Н.Сатынбеков.

Кроме того, задержаны и три кандидата «Партии зеленых Кыргызстана»: Нурис Суеркулов, Руслан Акматбеков, Бекназар Купешев.

Также по этому делу задержали депутата парламента Бакыта Жетигенова. Все они водворены заключены под стражу до 26 января 2022 года.

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